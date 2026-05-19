Za nagrade se bo potegovalo dvanajst ansamblov

Prvi vikend v juliju bo v Števerjanu tudi letos potekal v znamenju narodnozabavne glasbe. Od 3. do 5. julija bo namreč na sporedu 54. Festival Števerjan, tekmovanje bo potekalo v dveh večerih, en večer pa bo namenjen veselici. V petek, 3. julija, od 20. ure bo potekal polfinale. V nedeljo, 5. julija, od 17. ure pa bo na sporedu finale. Na letošnjo izvedbo Festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026, ki ga prireja društvo F.B. Sedej iz Števerjana, se je prijavilo skupno dvanajst ansamblov iz vseh koncev Slovenije in zamejstva. To so: ansambel Jazbeci, ansambel Škof, ansambel Miha Trčka, ansambel Naši fantje, ansambel Hmelbojsi, ansambel Hlapci, ansambel Utrip, ansambel Namig, ansambel Obisk, ansambel Ekstaza, ansambel Gajstni muzikanti in ansambel Sinatix.

Vsak ansambel se bo predstavil z dvema skladbama v živo v slovenskem jeziku ali samo v instrumentalni izvedbi. Prva skladba je iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Druga skladba pa je popolnoma izvirna, tako melodija kot besedilo, in jo ansambel prvič predstavi javnosti na števerjanskem odru. Tako polfinalni kot finalni večer bosta vodila Valentina Oblak in Evgen Ban. Nastopajoče ansamble bosta ocenjevali strokovna komisija za besedilo in strokovna komisija za glasbo.

Prost vstop na sobotno veselico

V soboto, 4. julija, od 19. ure pa bo namesto tekmovanja potekala festivalska veselica z glasbo v živo. Tekmovalno prizorišče se bo prelevilo v plesišče, da bo mogoče zaplesati ob narodnozabavnih in zabavnih melodijah. Vstop na veselico je prost.

V vseh treh festivalskih večerih bodo obiskovalci imeli na voljo bogato ponudbo hrane in lokalnih vin. Med drugim bo na meniju znameniti števerjanski piščanec, meso na žaru in sladica. V primeru slabega vremena bo praznik potekal pod velikim šotorom in v notranjih prostorih župnijskega doma F. B. Sedej (Trg Svobode št. 6).

Vstopnice za petkov polfinale in nedeljski finale bodo obiskovalci lahko kupili na vhodu na prireditev ali jih rezervirali na naslovu: info@sedej.org. Vse informacije so na voljo na spletni strani www.sedej.org.