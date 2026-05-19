Ganna premočno zmagal, Elulalio še v rožnatem

Italijanski kolesarski as Filippo Ganna (Netcompany Ineos) je pričakovani zmagovalec desete etape dirke po Italiji. V vožnji na čas med Viareggiom in Masso (42 km) je bil dvakratni svetovni prvak v tej disciplini za 1:54 minute hitrejši Nizozemca Thymena Arensmana. Danec Jonas Vingegaard je na 13. mestu zaostal tri minute.

Ganna je v Massi po slabih 46 minutah na cesti slavil s povprečno hitrostjo skoraj 55 km/h, posledično pa 29-letniku na skorajda povsem ravninski trasi ni bil kos nihče.

Še najbolj se mu je približal ekipni kolega pri Ineosu, Arensman, ki je kot kandidat za visoka mesta v skupnem seštevku zaostal 1:54 minute. Tretji je bil kot eden redkih specialistov za vožnjo na čas na tem Giru Francoz Remi Cavagna (Groupama-FDJ United), ki je zaostal še pet sekund več.

Italijanski as je slavil jubilejno 40. zmago v karieri in 30. v vožnjah na čas. Na tritedenskih dirkah je dobil že devet kronometrov, od tega sedmega na domači pentlji.

Če je bila zmaga Ganne vpisana vnaprej, je bilo bolj zanimivo v lovu na rožnato majico. Vodilni Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) je imel namreč pred današnjo etapo 2:24 minute naskoka pred Vingegaardom (Visma-Lease a Bike), a je v boju z uro daleč od vrha.

Vingegaard je na trasi začel rezervirano, nato v drugem delu stopnjeval ritem, na koncu pa vseeno izgubil več, kot je bilo pričakovati. Ciljno črto je prečkal z zaostankom natanko treh minut za Ganno na 13. mestu, nato pa pogledoval na traso k Eulaliu, ki se je mučil še precej bolj.

Portugalec je vseeno storil dovolj, da je zadržal rožnato majico. Po 42 km je uro ustavil z zaostankom 4:57 minute za Ganno in obdržal 27 sekund naskoka pred Vingegaardom.