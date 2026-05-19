Prežihove šole povezuje več kot le skupno ime

Tudi doberdobski učenci so se minuli konec tedna udeležili srečanja »prežihovcev«, ki je tokrat potekalo na Ravnah na Koroškem. Tradicionalno snidenje sedmih šol iz Slovenije in zamejstva, ki nosijo ime po Lovru Kuharju - Prežihovem Vorancu -, že desetletja povezuje mlade v skupnem prostoru jezika, ustvarjalnosti in prijateljstva.

Letošnje srečanje - 45. po vrsti - je gostil kraj, kjer je Vorančeva zapuščina še danes močno vpeta v življenje ljudi in okolja. Učenci in mentorji so pripravili bogat kulturni program, v katerem so posamezne šole predstavile svoje kraje, narečja, zgodbe in ustvarjalnost mladih. Na odru so se prepletali glasba, beseda, humor in iskrena otroška energija, med obiskovalci pa je bilo čutiti posebno toplino in povezanost.

Več kot le dogajanje na odru

»Največja vrednost tega srečanja pa se skriva predvsem izven odra. Učenci namreč bivajo pri družinah gostiteljev, kjer v enem samem večeru pogosto nastanejo nova prijateljstva, pogovori in spomini, ki ostanejo še dolgo po zaključku srečanja. Prav tam se pokaže pravi pomen tega dogodka: mladi iz različnih krajev in okolij ugotovijo, da jih kljub razlikam povezuje veliko več, kot so si morda predstavljali,« je povedal profesor Franc Vaupotič. Le-ta je skupaj s kolegico Matejo Belina vodil ustvarjalno delo udeležencev iz Prvostopenjske srednje šole iz Doberdoba, ki na srečanjih Prežihovih šol v bolj oddaljenih krajih zastopajo mlajše učence doberdobske osnovne šole, ki je poimenovana po Vorancu. Na srečanju je doberdobske otroke spremljala še Daria Pavio, ki je nadomeščala ravnateljico Sonjo Klanjšček.

Za učence slovenskih šol v Italiji imajo takšna srečanja še posebno vrednost, je izpostavil Vaupotič. »Slovenščina zanje ni le učni predmet, temveč pomemben del njihove identitete in vsakdanjega življenja med dvema kulturama. Prav ob takšnih srečanjih mladi jezik uporabljajo spontano, brez občutka ocenjevanja ali šolskih meja. Skozi druženje, pogovor in skupne dejavnosti utrjujejo znanje slovenščine, spoznavajo različna narečja ter začutijo, da pripadajo širšemu slovenskemu kulturnemu prostoru,« je dejal.

Leta 2028 v Doberdobu

Že pred začetkom šolskega leta je bil razpisan tudi literarni natečaj, katerega protagonisti so bili učenci vseh sodelujočih šol. Na slavnostni prireditvi so nato podelili priznanja najuspešnejšim mladim ustvarjalcem. Med nagrajenci so bili tudi učenci in učenke Prvostopenjske srednje šole Doberdob. Prvo in drugo nagrado za prvi razred sta prejela Davide Feruglio in Cristopher Ferletic, prvo in drugo nagrado za drugi razred pa Gabriel Lista in Sara Pizzo.

Po uspešni prireditvi so se na Ravnah na Koroškem družili tudi profesorji, mentorji in ravnatelji sodelujočih šol. Večer je minil v prijetnem in sproščenem vzdušju ob večerji, pogovorih in izmenjavi simboličnih daril med predstavniki šol. »Takšni trenutki morda najbolj pokažejo, zakaj to srečanje ostaja nekaj posebnega: ker ne povezuje le šol, temveč tudi ljudi,» je prepričan Vaupotič.

Ob zaključku letošnjega srečanja je simbolni prenos zastave napovedal novo poglavje. Prihodnje leto bo 46. srečanje gostilo Prekmurje, z veseljem pa je že odmevala tudi novica, da bo eno izmed prihodnjih srečanj gostil tudi Doberdob, in sicer leta 2028.