Dobitnik nagrade Terzani znova na prostosti

Alaa Faraj, dobitnik 22. nagrade Terzani za roman Ker sem bil fant (založba Sellerio), je od danes ponovno svoboden človek. Po enajstih letih v sicilijanskih zaporih, kjer je prestajal kazen zaradi tihotapljenja migrantov, čeprav je vselej trdil, da je nedolžen, je prizivno sodišče v Messini ugodilo njegovi prošnji po reviziji procesa in odredilo izpustitev na prostost.

Faraj je leta 2015, ko je bil star dvajset let, z begom čez morje iskal možnost univerzitetne izobrazbe in dostojanstvenega dela, ki je bila v domovini onemogočena. Libija je takrat – kot tudi še sedaj – bila v primežu kaosa in državljanske vojne, potem ko so ZDA in nekatere evropske države z bombami zrušile Gadafijev režim, nato pa državo prepustile nasprotujočim si oboroženim frakcijam.

Mladenič se je takrat vkrcal na enega med tolikimi čolni z migranti, na katerem je med plovbo v prenatrpanem podpalubju zaradi zadušitve umrlo 49 ljudi. Na podlagi hitre preiskave in najbrž ne dovolj temeljito preverjenih pričevanj so ga obtožili, da je sodeloval pri upravljanju čolna in da je torej tihotapec z migranti. Zaradi sostorilstva pri večkratnem umoru in kršitve italijanske migracijske zakonodaje je bil Alaa Faraj obsojen na 30 let zapora.

Ni se vdal v usodo. V zaporu se je naučil italijanščine in se izobraževal. S pomočjo aktivistke Alessandre Sciurba, profesorice filozofije prava v Palermu, ki ga je podprla in spodbujala, je svojo življenjsko zgodbo in okoliščine, ki so ga privedle v zapor, opisal v knjigi v obliki iskrenih in pretresljivih pisem prijateljici. V njih je vztrajal, da je nedolžen. Decembra lani ga je predsednik Sergio Mattarella delno pomilostil in mu kazen s 30 zmanjšal na 20 let. Še pred desetimi dnevi pa je za prihod v Videm, da bi prevzel nagrado Terzani, potreboval posebno dovoljenje nadzornega sodnika.

Zdaj so sodniki v Messini končno privolili v ponovno sojenje, na katero bo čakal na prostosti.