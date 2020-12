Goriška občina zaprla podgorsko »pašerelo«

Goriška občinska uprava je včeraj popoldne zaprla podgorsko »pašerelo« in hkrati omejila na dvajset kilometrov na uro hitrost vozil na pevmskem mostu. Pred desetimi dnevi smo poročali, da je občinski odbor odobril osnutek načrta za obnovo podgorske »pašerele«, ki je kot znano namenjena pešcem in kolesarjem. Takoj zatem so tehniki sprožili preverjanje, pri čemer so ugotovili, da v enega izmed dvaindvajsetih betonskih tramov pronica voda. Po soočenju med vodjo in funkcionarji tehničnega urada je včeraj padla – sicer dotlej nepričakovana – odločitev, da »pašerelo« zaprejo.

