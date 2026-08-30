Na Goriškem pomoč za kritje stroškov veterinarskih storitev

Goriška občina, ki je prejela sredstva tudi za ostale občine iz nekdanje goriške pokrajine, začenja postopek ugotavljanja upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev povračila stroškov veterinarskih storitev za hišne živali. Vlogo z ustrezno dokumentacijo je treba predložiti goriški občini od ponedeljka, 7. septembra, do torka, 12. januarja. Vzpostavljeni sta dve možnosti pridobitve sredstev. Prva se nanaša na finančne prispevke za zmanjševanje osamljenosti starejših, druga pa na povračilo veterinarskih stroškov občanom, ki so lastniki hišnih živali. Več informacij je na voljo na spletni strani Občine Gorica (tel. 0481-383523).