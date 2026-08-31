Mladi se bodo učili pisati življenjepis in opraviti razgovor

»Našim mladim želimo zagotoviti orodja, s katerimi se bodo lahko bolje pripravili na izzive, ki jih danes prinaša trg dela, pri tem pa povezati ustanove in druge akterje, ki delujejo na področju zaposlovanja,« poudarja občinska odbornica za mladinsko politiko Chiara Gatta.

V ta namen bo med letošnjim in naslednjim letom na voljo cikel srečanj pod imenom Pillole di Let’s Go! Job. Rdeča nit nove izvedbe bo varnost na delovnem mestu. Projekt prireja občinska služba za mladinske politike v sodelovanju z Deželo Furlanijo- Julijsko krajino ter široko mrežo javnih in zasebnih ustanov. Cilj niza dogodkov je mladim približati svet dela s praktičnimi in ciljno usmerjenimi vsebinami. Predvidenih je štirinajst srečanj, ki se bodo začela v začetku novembra in zaključila sredi marca z zaposlitvenim sejmom Recruiting Day Young.

Srečanja bodo potekala v dvorani Dora Bassi v Ulici Garibaldi 7. Vsi dogodki bodo brezplačni, vendar bo potrebna predhodna prijava. Pobuda je namenjena mladim med 14. in 35. letom, še posebej dijakom, ki zaključujejo srednješolsko izobraževanje, ter študentom. Posameznih srečanj se bo mogoče udeležiti samostojno ali v okviru programa FSL (Formazione Scuola Lavoro – izobraževanje šola–delo), pri čemer bodo šole s pomočjo ustreznega sporazuma lahko aktivirale posamezne programe. Udeleženci bodo imeli priložnost poglobiti različne teme, povezane z delom, kot so pisanje življenjepisov, priprava na razgovore za službo in uporaba orodja, kot je Evropski mladinski portal.