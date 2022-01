Goriška regija prednjači po številu obolelih

Goriška je z okoli 1.600 aktivnimi primeri trenutno regija z največ obolelimi s covid-19 v Sloveniji. »Na prvem mestu je regija tako po sedemdnevni kot tudi po 14-dnevni incidenci na 100.000 prebivalcev,« pojasnjuje Tatjana Frelih iz območne enote NIJZ v Novi Gorici. Zboleva predvsem aktivna populacija od 30. leta starosti dalje, število okužb bo v prihodnjih tednih strmo naraščale, pravi Frelihova. Slovenske bolnišnice v peti val okužb, med katerimi prednjači različica omikron, vstopajo precej obremenjene. V šempetrski bolnišnici pravijo, da ta trenutek sprememb še ne čutijo, kar pomeni, da imajo na covidnem oddelku 31 bolnikov, od tega šest v intenzivni enoti. Glede na trenutno epidemiološko sliko v regiji pa povečano število covidnih bolnikov v bolnišnici pričakujejo čez deset dni.Starost obolelih se povprečno niža, najmlajši, ki se zdravi na bolnišničnem covid akutnem oddelku, ima 39 let, na intenzivni enoti pa je najmlajši pacient star 52 let. »Pripravljamo se na poslabšanje epidemiološke slike, ki je v zadnjih dneh najslabša izključno v naši goriški regiji,« pravi strokovna direktorica šempetrske bolnišnice, Dunja Savnik Winkler. Pričakujejo torej, da bodo v zamiku desetih dni verjetno potrebovali posamezniki tudi bolnišnično zdravljenje, zato so tudi covidne bolnišnice okrepile sestanke z ministrstvom. »Sestanemo se vsakih 48 ur, kapacitet do konca tedna v slovenskem prostoru ne bomo spreminjali. V naši bolnišnici za covidne bolnike tako ostaja 30 navadnih in 9 intenzivnih postelj. Bojimo se, kaj bo z zaposlenimi, pričakuje se velika obolevnost. Po napovedih naj bi se do konca meseca res vsi državljani srečali z omikronom. Skladno z našo odpornostjo in številom cepljenj bomo videli, kako bomo na to srečanje odreagirali,« opozarja Savnik Winklerjeva.