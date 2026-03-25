Na štiripasovnici vozil v napačno smer, nato bežal pred policisti

Drama se je začela včeraj ob 8.40 na štiripasovnici pri Bazari, kjer je takrat še neznani voznik očitno zgrešil uvoz na hitro cesto in proti Ajdovščini zapeljal na severni strani ceste, v napačno smer, poročajo Primorske novice. Na novogoriškem OKC-ju so dobili številne klice voznikov, ki so poročali, da voznik z audijem A3 vozi v napačno smer. Da je zgrešil, je očitno opazil tudi kršitelj in na izvozu Selo zapeljal s štiripasovnice, se zbral ter zapeljal nazaj, tokrat v pravilni smeri proti Ajdovščini.

Proti kraju dogodka so takrat že hiteli ajdovski policisti in kmalu opazili audi A3 z avstrijskima tablicama. Dohiteli so ga, prižgali sireno in modre luči, vendar voznik znakov za ustavljanje ni upošteval, ampak je začel bežati pred patruljo. Policista sta ga nato prehitela in ga ustavila na sos niši pred izvozom Ajdovščina. Kaj se je dogajalo po ustavitvi, z novogoriške policijske uprave ne poročajo, očitno pa je moralo biti dogajanje precej burno, saj sta policista voznika krepko prijela in ga vklenila.

Ugotovila sta, da gre za 64-letnega državljana Avstrije, ki pri sebi sploh ni imel vozniškega dovoljenja. Preizkusila sta ga z alkotestom, ki je pokazal, da pred vožnjo ni pil alkohola, in nato še s hitrim testom za droge, ki je potrdil, da ni niti omamljen zaradi uživanja prepovedanih drog. Avstrijcu so prepovedali vožnjo in bodo zoper njega sprožili postopek na sodišču.