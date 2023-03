Goriški atleti bodo na novo stezo in Marcella Jacobsa še čakali

Med letošnjim poletjem goriški atleti in atletinje še ne bodo imeli na voljo nove atletske steze na stadionu Edoarda Fabretta na Rojcah. V pomladanskem terminu dotrajane sintetične podlage goriška občina ne bo zamenjala, ker z Dežele še ni prejela obljubljene finančne dotacije. Če v pristojnih deželnih uradih ne bodo pohiteli z izplačilom prispevkov, je pod vprašajem tudi jesenski termin za izvedbo del, saj mora goriška občina pred njihovim začetkom do konca speljati celoten upravni postopek in javno dražbo za izbiro izvajalca.

Na težave goriških atletov in atletinj je v prejšnjih dneh opozoril letošnji prejemnik nagrade Mesta Gorica, nekdanji vrhunski skakalec Paolo Camossi, sicer trener italijanskega tekača Marcella Jacobsa, dobitnika dveh zlatih olimpijskih medalj v Tokiu. »Stanje atletskega stadiona Fabretto na Rojcah je nedostojno. Župana sem pozval, naj nekaj naredi, saj se je na tem stadionu kalilo veliko športnikov, ki so ponesli Gorico v Italijo in svet. Doslej še nisem videl steze, ki bi bila v tako slabem stanju,« je Camossi poudaril med pogovorom z novinarjem Albertom Voncino, ki bo objavljen v prihodnjih dneh. Camossi je poleg tega pojasnil, da je Jacobs pripravljen nekaj dni trenirati v Gorici, ko bo nameščena nova podlaga, saj se je pred leti ravno na goriškem stadionu začel njegov športni preporod.

Denarja z Dežele še ni

Kdaj se bo začela obnova dotrajane atletske steze, smo se pozanimali na goriški občini. Župan Rodolfo Ziberna je pojasnil, da so si pred nekaj leti zagotovili približno 850.000 evrov iz sklada za športne kredite. Takrat so sprožili potrebni postopek, vendar se je izkazalo, da je podjetje, ki je zmagalo razpis, predlagalo namestitev tartana kitajske izdelave, ki ni ustrezal razpisnim pogojem. Župan pojasnjuje, da je dogovarjanje s podjetjem trajalo nekaj mesecev, vendar se ni zaključilo pozitivno. Zaradi tega so posegli po ponudbi drugouvrščenega podjetja, ki ni pristalo na izvedbo del, saj so se med tem časom cene povišale in prvotna ponudba ni bila več veljavna. Župan razlaga, da je za izvedbo del potrebnih približno 1.300.000 evrov. Poleg denarja iz sklada za športne kredite na občini računajo še na 400.000 evrov prispevka, ki ga bo dala na razpolago Dežela.