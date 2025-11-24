Goriški december bogat z dogodki

V letu Evropske prestolnice kulture 2025 želi biti tudi niz Goriški december nepozaben, je danes poudaril župan Občine Gorica Rodolfo Ziberna. »V veliko čast nam je, da lahko to pestro in bogato leto GO! 2025 zaključimo z goriškim decembrom,« je dejal občinski odbornik Luca Cagliari, ki je odgovoren za decembrsko dogajanje v Gorici. Predstavil je tudi novo grafiko goriškega decembra.

Mesto bodo vse od 29. novembra do 6. januarja poživili koncerti, delavnice za družine, razstave, drsališče, novoletna zabava. Praznični program, ki je nastal v sodelovanju z Vivace in The groove factory, se bo pričel v soboto, 29. novembra, ko bo ob 17.30 na sporedu skupen prižig goriških in novogoriških prazničnih luči. Istega dne se bo pričel tudi tradicionalni Andrejev sejem, ki bo v Gorici potekal do 8. decembra. Velik dogodek gre pričakovati tudi v petek, 5. decembra, ko bo na Trgu Evrope / Transalpina potekala slavnostna predaja naziva EPKslovaškemu mestu Trenčín in finskemu mestu Oulu. Sledila pa bo brezmejna zabava z nemškim didžejem Fritzem Kalkbrennerjem. V soboto, 13. decembra, bo goriški Travnik gostil veliko praznovanje ob zaključku GO!2025. Na sporedu bo koncert Gorizia Live in spektakel z droni. V kratkem bodo razkrili tudi vse glasbenike, ki bodo oblikovali program večera.

V Bombijevem predoru bo dolgo pričakovana instalacija Refika Anadola zaživela 16. decembra. V soboto, 20. decembra, ob 18. uri bodo na Travniku prižgali luči na božično-novoletni jelki in odprli drsališče. V torek, 30. decembra, bo od 18. do 20. ure na Travniku potekal glasbeni šov Voglio tornare neglli anni 90. Na silvestrovo pa bo od 22. ure dalje na Travniku na sporedu zabavaz Miami raggaeton, urban flow on tour in skupino SOS Live Band. Opolnoči pa bodo priredili pirotehnični spektakel. Na prvi dan leta 2026 bo za smeh poskrbel italijanski komik Gene Gnocchi, ki bo nastopil na Travniku ob 18. uri. Gorico bodo obiskali tudi »krampusi« v sklopu potujočega spektakla Flagellum. Sprehod strašnih parkljev bo 3. januarja krenil iz Ulice Garibaldi in nadaljeval pot do Travnika.Nazadnje bo 6. januarja na Rojcah tradicionalni spust Befane in prihod svetih treh kraljev. To so le večji dogodki pestrega decembrskega programa Občine Gorica. Celoten program in novosti o dogodkih bodo sproti objavljali na družbenih omrežjih občine, je napovedal Luca Cagliari. Vsi dogodki so brezplačni.