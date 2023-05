Goriški dijaki dvakrat najboljši

Najboljši dokumentarec in najboljša izgovorjava. S tema dvema lovorikama se lahko pohvalijo dijakinje in dijaki 3. razreda turistične smeri na ekonomskem tehniškem zavodu Žige Zoisa v Gorici, ki so se uspešno udeležili projekta K – wie Klima. Namenjen je drugostopenjskim srednjim šolam, prireja pa ga Goethe Institut iz Milana. Težišče projekta je bilo ozaveščanje o učinkih podnebnih sprememb in spodbujanje k zajezitvi le-teh.

Dijaki so snemali posnetek v nemškem jeziku, v katerem so izpostavili glavne težave na šoli na to temo, kot npr. potrato papirja in elektrike. Pod mentorstvom profesorice Nataše Smotlak so postavili nekaj vprašanj nekaterim profesorjem in neučnemu osebju ter poskušali rešiti težave s potrato papirja. Pokazali so, kako iz rabljenega izdelati recikliran papir. Pridobljene liste so nato uporabili za delo v razredu. Vse to so posneli med poukom, odmori in medrazrednim zborovanjem. Še prej pa so imeli priložnost slediti spletnim srečanjem z youtuberjema Lekkerwissen. Videoposnetek je snemal in spretno oblikoval dijak Simone Pietro Claudio. Nastal je zelo dinamičen in zabaven izdelek, za katerega so prejeli 1. nagrado v kategoriji Bester Aktionstag. Na prvo stopničko so se uvrstili tudi v kategoriji Auf Deutsch za tehniške šole, s poudarkom na jeziku in izgovarjavi. Nagrajevanje pa je potekalo 4. maja. Prejeli so denarno nagrado, ki jim bo omogočila nakup slušnih knjig v nemščini. »Delo je bilo zahtevno, a vendar zanimivo, poučno in navsezadnje tudi zabavno,« pravijo dijakinje in dijaki.