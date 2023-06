Goriški finančni policisti zasegli 20 kilogramov čistega zlata

Finančni policisti iz Gorice so pri nekdanjem mejnem prehodu pri Štandrežu 23. maja v poznih popoldanskih urah ustavili kombi madžarske registracije, ki je s povečano hitrostjo vozil v smeri Slovenije. Za volanom je bil turški državljan, ki je na vprašanje finančnih policistov, ali kaj prevaža, odgovoril, da nima kaj prijaviti. V kabini je bil prenosni hladilnik, o katerem so posumili in ga pregledali. V njem so našli 30 zlatih palic in folij za skupnih dvanajst kilogramov čistega zlata, na katerih ni bilo ne markacij o izvoru ne o topljenju. Poleg zlata v vrednosti okrog milijona evrov so zasegli še denar v gotovini in nekaj prenosnih telefonov.

Le nekaj dni kasneje je druga patrulja goriških finančnih policistov pri Moščenicah naletela na drugi nezakoniti prevoz zlata, tokrat na tovornjaku madžarske registracije, za volanom katerega je bil prav tako turški državljan. Po temeljiti preiskavi so odkrili nekaj manj kot devet kilogramov čistega zlata brez obveznih markacij in potrebnih dokumentov za prevoz in trženje. Tovor zlata so zasegli, prav tako večjo vsoto denarja v gotovini, nekaj mobilnih telefonov in tovornjak. Vrednost tovora bi znašala, če bo potrjena čistost zlata, okrog 750.000 evrov. Oba voznika so ovadili zaradi preprodaje.