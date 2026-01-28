Vpis v register za tretji sektor ni dovolj

Čeprav sta vpisani v register za tretji sektor, islamski društvi Baitus Salat in Darus Salaam svojih nepremičnin ne bosta smeli uporabljati za skupinsko molitev. Tako določa – sicer še nepravnomočna – sodba drugega oddelka italijanskega državnega sveta, sprejeta 9. decembra lani.

Gre za pritožbo, ki jo je islamski center Darus Salaam vložil zoper Občino Tržič, in sicer z namenom razveljavitve sodbe št. 286 Deželnega upravnega sodišča FJK z dne 25. julija 2025. Center Darus Salaam je izpodbijal sodbo, s katero je bil zavrnjen njegov poskus zaustavitve postopka, v okviru katerega je Občina Tržič prevzela lastništvo nad sedežem društva v Ulici Duca D’Aosta, ker naj društvo ne bi upoštevalo odredbe o ponovni vzpostavitvi upravne namembnosti objekta. O vprašanju, od kdaj je bilo treba upoštevati 90-dnevni rok za vzpostavitev prejšnjega stanja, bo zdaj odločal plenarni zbor Državnega sveta.