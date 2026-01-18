Goriški občini bodo dihali za ovratnikom, saj so naveličani obljub o prenovi pokrite tržnice, ki so doslej vse po vrsti padle v vodo.

Forum za Gorico je v soboto, 17. janurja, pred pokrito tržnico na Verdijevem korzu priredil protestni shod, med katerim je na račun goriškega župana Rodolfa Ziberne in njegovega odbora letelo cel kup kritik. »Že leta govorijo o tržnici, vendar nimajo v rokah niti osnutka načrta za njeno prenovo. Ogromno priložnost so izgubili pred leti, ko sta Nova Gorica in Gorica pridobili naziv Evropske prestolnice kulture. Takrat bi morali poskrbeti tudi za pokrito tržnico, saj je bilo na razpolago kar nekaj denarja za najrazličnejše projekte,« je na protestnem shodu povedal goriški občinski svetnik liste Noi, mi, noaltris GO! Andrea Picco, poleg njega so spregovorili še občinski svetniki Laura Fasiolo (Demokratska stranka), Giulia Roldo (Insieme per Gorizia liberale), Emanuele Traini (Regione autonoma FWD) in Franco Zotti (Zotti contro tutti). Vsi po vrsti so ugotavljali, da se občina v zadnjih letih ni kaj dosti zanimala za pokrito tržnico, ki se vse bolj prazni. Traini je med drugim opozoril, da je pred nekaj leti občina izpeljala »misijo« v Madridu, kamor so se odpravili z davkoplačevalskim denarjem, da bi si ogledali, kako so urejene tamkajšnje pokrite tržnice. Laura Fasiolo je ugotavljala, da bi morala občina prisluhniti občanom in trgovcem, v resnici vsega tega doslej ni počela. Giulia Roldo je ravno tako opozorila na mačehovski odnos goriške občine do tržnice, medtem ko je Franco Zotti pristavil, da že razpada tudi kockasto cestišče med tržnico in peš cono na Korzu Verdi.

Med približno osemdesetimi udeleženci protestnega shoda je bila tudi cvetličarka Annamaria Ramani, ki cvetje prodaja že skoraj petdeset let in je tako med najstarejšimi trgovci pokrite tržnice. »Decembra so mi z občine poslali 4000 evrov vredne položnice za elektriko in ogrevanje, ki ga ni, tako da smo v tržnici imeli samo sedem stopinj Celzija. Dejansko sem morala občini nameniti vse, kar sem decembra zaslužila. Ostalo mi je bore malo,« je poudarila Annamaria Ramani.

Časovni roki so dolgi

Na protestnem shodu je spregovoril tudi Alessio Zorzenon, pooblaščeni svetnik za pokrito tržnico, sicer pripadnik stranke Bratje Italije in županove večine. Še pred začetkom posega mu je Picco čestital, da si je prevzel odgovornost se predstaviti protestnikom in jih nagovoriti. »Prišel sem, da bi prisluhnil vašim zahtevam, saj moram priznati, da kot občan tudi sam nisem zadovoljen z nastalo situacijo. Vaš protest je zato več kot upravičen, sicer sem osebno vedno skušal biti propozitiven. Ne gre samo za politični problem, temveč je treba upoštevati tudi cel kup tehničnih in birokratskih vozlov,« je poudaril Alessio Zorzenon in pojasnil, da nastaja nov načrt za oživitev pokrite tržnice. Občina ga kot znano pripravlja skupaj s Trgovinsko zbornico. »Na žalost je treba priznati, da so časovni roki za uresničitev projekta kar dolgi. Moja prioriteta je, da pokrita tržnica ostane vseskozi odprta in da lahko njeni trgovci naprej opravljajo svoj poklic,« je pouadril Zorzenon in tudi sam priznal, da bi morala biti pokrita tržnica obnovljena že v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025. »Žal do tega ni prišlo, zdaj nam zato ne ostane drugega kot si zavihati rokave in si prizadevati, da bi se načrt za njeno obnovo čim prej uresničil,« je povedal Zorzenon. Za njim so spregovorili še predsednica krajevnega krožka zveze Legambiente Anna Maria Tomasich, Romana Leban iz skupine EkoŠtandrež in še nekateri občani, na koncu je Andrea Picco poudaril, da bodo zadevi še naprej pozorno sledili, saj se bo le tako lahko premaknila z mrtve točke. Napovedal je tudi nov protestni shod, predvidoma bo potekal prihodnji mesec, mogoče v soboto, 14. februarja, na dan praznika sv. Valentina.