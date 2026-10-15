Več kot pol milijona za tržiški stadion

Prenovo stadiona Oscar Cosulich v Tržiču, ki letos praznuje stoto obletnico odprtja, bo v celoti financirala dežela Furlanija - Julijska krajina. Naložba je vredna 551.975,50 evra. V sklopu obnovitvenih del nameravajo posodobiti opremo, izboljšati stanje obstoječih objektov ter zagotoviti boljšo dostopnost za osebe z invalidnostmi. »Ob stoletnici odprtja stadiona Cosulich, ki ga je zasnoval inženir Dante Fornasir, ima ta naložba še poseben pomen,« je izjavil tržiški župan Luca Fasan in poudaril, da gre za kraj, ki je zaznamoval stoletje zgodovine mesta, spremljal generacije športnikov in postal pomembna oporna točka za Tržič. »Praznovati njegovo preteklost pomeni tudi gledati v prihodnost ter vlagati v ohranjanje in prenovo dediščine mesta,« je poudaril prvi občan.

Del obširnejšega načrta

Občinski odbor je potrdil projekt tehnične in ekonomske izvedljivosti izrednega vzdrževanja zgodovinskega športnega kompleksa. Prenova je del širšega načrta posodobitve stadiona, na katerem so v prvih letih tega tisočletja že izvedli pomembna obnovitvena dela, predvsem na tribuni, leta 2013 pa tudi vzdrževalna dela na atletskem stadionu.

»Projekt predvideva več sklopov del, ki bodo omogočili celovito odpravo potreb po vzdrževanju objekta,« je poudarila občinska odbornica za javna dela Tiziana Maioretto. »Posebej pomembna je ureditev nove dostopne povezave med garderobami in športnim igriščem, s katero bomo odpravili eno od trenutnih omejitev objekta,«je dejala. Med najpomembnejšimi posegi je namreč odprava arhitektonskih ovir. Zgradili bodo klančino, ki bo povezovala garderobe z atletsko stezo in športnikom z invalidnostjo omogočila neposreden dostop do tekmovalnih površin tudi s te strani, kjer trenutno ni ustrezne dostopne povezave.

Od steze do opreme

Na atletski stezi je predvidena celovita obnova talnih označb, ureditev novega notranjega robnika v skladu s standardi organizacije World Athletics ter izboljšanje drenažnega sistema.

Nameščenih bo približno 200 metrov odvodnih kanalov za zbiranje vode, ki bodo povezani z obstoječimi jaški. Poleg tega bodo očistili drenažni sistem atletske steze in obnovili odvodnjavanje jarka za tek na 3.000 metrov z zaprekami. Dela bodo obsegala tudi sanacijo površin in travnatih območij ter pregled in vzdrževanje svetil na reflektorskih stolpih.

Projekt vključuje tudi ureditev garderob in pomožnih prostorov, ukrepe za omejevanje vlage, obnovo poškodovanega ometa, barvanje fasad ter dela na strehi za preprečevanje vdora vode. Predvidena je tudi obnova objekta, ki bo namenjen skladiščenju. Na tribunah bodo dotrajane sedeže zamenjali z novimi, poskrbeli pa bodo tudi za ureditev nadstreškov nad nekaterimi vhodi, da bi izboljšali prostore za gledalce.

Posebna pozornost bo namenjena posodobitvi športne opreme. Namestili bodo novo zaščitno kletko za met kladiva in diska, visoko sedem metrov, z deset metrov širokimi vrati, pokrivalo za zaletišče za met diska in krogle, zaščitno mrežo za igrišče in zapreko za tek z ovirami. Poleg tega bodo kupili drenažno pregrinjalo za jamo za skok v daljino in troskok, dežno zaščito za skok v višino, zaščitne prevleke za blazine. Novo opremo bosta dopolnili še dve klopi za trenerje.

Dela se bodo predvidoma zaključila do poletja 2027.