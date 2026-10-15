Jesen v Števerjanu pomeni ... Gledališče na ocvrtem!

V kratkem bo ponovno zaživel cikel gledaliških večerov v Števerjanu s skupnim naslovom Gledališče na ocvrtem. Več let že potekajo uspešne izvedbe, ki spajajo gledališke igre s cvrtimi dobrotami, in vsako leto privabijo skupine iz celotnega slovenskega prostora. Glavni organizator je dramska družina SKPD Frančišek B. Sedej iz Števerjana v sodelovanju z Zvezo slovenske katoliške prosvete iz Gorice. Posebnost letošnje edicije je, da bodo kar tri od štirih predstav uprizorile skupine, ki prvič nastopajo na števerjanskih odrskih deskah.

Trije »debitanti« na štiri

V dvorani Oskarja Simčiča župnijskega doma F.B. Sedej v Števerjanu se bodo od oktobra do konca novembra zvrstile štiri predstave. Že to soboto, 17. oktobra, ob 20. uri se bo predstavila tržaška Gledališka skupina Tabor s predstavo Naslov je na plakatu, ki je nastala po zamisli njihove umetniške ekipe. Sledila bo v petek, 23. oktobra ob 20. uri, predstava Ženitev, slavnega dramatika Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, ki jo bo na odru uprizorila skupina KD Menišija iz Cerknega. Skupina se že dlje časa pripravlja pod režijo Ane Jerman Obreza. Šentjakobsko gledališče iz Ljubljane, ki valja za eno najboljših amaterskih gledališč v slovenskem prostoru, v Števerjanu predstavilo v petek, 6. novembra ob 20. uri. Občinstvu bo gledališka skupina ponudila predstavo Ljubezen, strast in grdi puloverji Kena Ludwiga. Zadnja predstava z naslovom Ograje bo v soboto, 28. novembra, ob 20. uri sklenila niz gledaliških večerov. Nastopili bodo igralci Gledališča Toneta Čufarja, režijo pa podpisuje Gregor Čušin.

Gledalci tudi iz Slovenije

Organizatorji Gledališča na ocvrtem se zelo veselijo nastopa teh gledaliških skupin. Poleg tega si želijo stike v bodoče tudi nadgraditi in vzpostaviti dobro sodelovanje.

Za občinstvo pa poudarjajo, da si lahko gledalci še vedno uredijo abonma. Po ugodni ceni si lahko izberejo redni abonma za 20 evrov, abonma »za zaljubljene« (za dve osebi) za ceno 35 evrov. Za mlade, dijake do 18. leta starosti in študente je vstop prost. Dogodke spremlja tudi stalna gostinska ponudba, tako z vinom, za katerega skrbi Vinoteka Števerjanski griči, in še s cvrtimi prigrizki, ki jih nudi domače društvo Sedej. Gledališki večeri bodo potekali v lepi župnijski dvorani, za katero se organizatorji zahvaljujejo. Dvorana je tudi tehnično dobro opremljena, kar omogoča kakovostno izvedbo predstav.