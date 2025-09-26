Goriški uvod v Okuse ob meji

Četrtek je običajno dan, ko v najbolj popularni goriški ulični prireditvi - Okusih ob meji - uživajo predvsem domačini. Tako je tudi danes, saj je že v dopoldanskem času sonce pokukalo izza oblakov in povabilo prve obiskovalce prireditve, da so si sproščeno - brez čakanja v vrsti, ki je v ostalih dneh praznika skoraj neizogibno - privoščili pijačo ali kaj za pod zob. Izbire letos resnično ne manjka: jubilejni, že 20. Okusi ob meji, ponujajo namreč rekordnih 400 stojnic, ki so glede na ponudbo razporejene po 19 različnih vaseh. V duhu Evropske prestolnice kulture so si letos zamislili tudi »brezmejno« vas, ki bo od jutri do nedelje vabila na skupni trg dveh Goric.

Po dobrotah z vsega sveta je danes zadišalo že pred poldnevom. Ob tradicionalnih vaseh, od avstrijske in francoske vse do italijanske, južnoameriške in balkanske, so letos na Verdijevem korzu poskrbeli tudi za vegetarijance in vegane, medtem ko je na Travniku postojanka severnoevropskih držav. Azijske države so skupaj z Afriko in Avstralijo letos zasedle novo parkirišče v Boccaccievi ulici: nekdanja tržnica na debelo se je tako prelevila v mali bazar.

V Salonu okusov, na Trgu sv. Antona, kjer so se zbrali številni gostje in občani, je danes popoldne potekalo tudi uradno odprtje s prerezom traku. Navzoče so pozdravili goriški župan Rodolfo Ziberna, goriški občinski odbornik Luca Cagliari, novogoriški podžupan Marko Tribušon, šempetrski župan Milan Turk, podpredsednik Trgovinske zbornice Massimiliano Ciarrocchi in evropska poslanka Anna Cisint. V imenu deželnega sveta je predsednik Mauro Bordin čestital prirediteljem, ki ulično prireditev vsako leto prenavljajo in bogatijo. »Okusi niso več samo dogodek deželnih razsežnosti, temveč prireditev, ki ima državni odmev,« je dejal, deželni odbornik za turizem Sergio Emidio Bini pa je izpostavil posebnost te edicije, ki se je v duhu EPK razširila tudi čez mejo. »Podatki kažejo, da je projekt GO! 2025 uspešen. Goriška je območje naše dežele, kjer se je v prvi polovici letošnjega leta število turistov najbolj povišalo, in sicer za kar 30,5 odstotka,« je poudaril.