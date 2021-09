V goriški Puccinijevi ulici je danes zjutraj ponovno zazvonil šolski zvonec. Dijaki tehniških zavodov in licejev so se po poletnih počitnicah vrnili v šolske klopi. Kot zahtevajo novi predpisi, so ob vstopu v šolsko poslopje profesorji in neučno osebje morali predložiti covidno potrdilo.