Goriški župan Ziberna spet preglasovan

19 proti, 18 za. Goriški občinski svet je na včerajšnjem zasedanju zavrnil rebalans proračuna, ki ga je pripravila uprava župana Rodolfa Ziberne in v katerem je bil – med drugim – tudi denar za slovensko službo na goriški občini in Hišo filma. Ob levi sredini in desnosredinskih “oporečnikih” (Rinaldu Roldu, Riccardu Stasiju, Francescu Piscopu in Pasqualeju Picariellu), ki so glasovali proti, dokumenta ni podprl niti Sergio Cosma (Bratje Italije), ki se je vzdržal. Opozicija župana poziva, naj odstopi in mesto zaupa komisarju, Ziberna pa na daljavo odgovarja, da tega ne namerava storiti. »Z zavrnitvijo rebalansa bo zmanjkal denar za nekatere pomembne postavke. Več kot en milijon evrov bi namenili socio-zdravstvenim storitvam v Gorici in drugih občinah zgornjega Posočja, 200.000 evrov pa EZTS GO,« navaja župan in krivi opozcijo, češ da je ravnala neodgovorno in s tem oškodovala občane. V rebalansu je bilo tudi 2.800.000 evrov za parkirno hišo v Manzonijevi ulici, 80.000 evrov za delovanje slovenskega urada na goriški občini in 1.150.000 evrov, ki jih je Dežela FJK namenila vstopu Občine Gorica v združenje Hiša filma v okviru projekta EPK 2025.