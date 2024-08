Goriško 20. stoletje skozi papirnate zgodbe

Prihodnji konec tedna bo zaživel prvi čezmejni festival kamišibaja, ki bo v znamenju papirnatega gledališča ter zgodb in osebnosti, ki so zaznamovale goriško 20. stoletje, hkrati povezal Gorico in Novo Gorico, slovenske kamišibajkarje z obeh strani meje in tudi različne generacije gledalcev: ob dogodkih za otroke in družine bo namreč ponudil bogat program za odrasle.

Festival je vrhunec projekta Storie di carta - Zgodbe na papirju, katerega nosilec je Kulturni center Lojze Bratuž, partnerji pa Skupnost družin Sončnica, Društvo kamišibaj Slovenije, zavod Cankar-Vega-Zois iz Gorice, NŠK ter zadruga C.T.A.. V projekt sta bili neposredno vključeni tudi Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom iz Gorice ter Večstopenjska šola Giacich iz Tržiča. Projekt se je začel v prvih mesecih letošnjega leta z delavnicami za dijake in šolnike pod vodstvom Boštjana Odra in Vanje Ive Kretič ter likovnic Silve Karim, Vesne Marion in Vlaste Markočič. Nastalo je 14 novih papirnatih zgodb, ki med drugim obravnavajo goriške osebnosti, kot so bili brata Rusjan, Ljubka Šorli in Liduška de Nordis, sledili so številni nastopi na obeh straneh meje.

Zdaj pa je na vrsti še čezmejni festival. Le-ta bo sovpadal z 12. Slovenskim festivalom kamišibaja, ki bo letos prvič - in prihodnje leto še drugič - v duhu EPK prekoračil mejo in so ga novinarjem predstavili včeraj. V imenu organizatorjev je pozdravila Franka Žgavec, predsednica KC Bratuž, nakar je o programu podrobneje spregovorila Katerina Ferletič iz Skupnosti družin Sončnica, ki že več let vlaga svoj trud v širjenje kamišibaja v zamejstvu.

Tridnevni program

Uvodni dogodek bo v petek, 6. septembra, ob 20.30 v Palači De Grazia, kjer bodo v slovenščini, italijanščini in furlanščini nastopili mladi avtorji kamišibajev.

V soboto, 7. septembra, ob 11. uri bo v Svetoivanski ulici v Gorici slovesno odprtje festivala. V prvem in drugem delu, ki bo ob 18. uri, bo na sporedu družinski program, ob 21. pa bodo na ogled predstave za odrasle. Na ogled bo 35 predstav slovenskih kamišibajkarjev in kamišibajkaric, ki jih je izbral oče kamišibaja na Slovenskem Igor Cvetko in se bodo potegovali za nagrade. Med njimi je pet Goričank. Nagrajevanje bo v nedeljo opoldne (žirijo sestavljajo Ana Zavadlav, Nataša Konc Lorenzutti in Jasmin Kovic), še pred tem bo ob 11. uri okrogla miza o kamišibaju onkraj slovenskih meja, ki jo bosta vodila že omenjeni Cvetko in Jelena Sitar. V Močnikovem domu bodo odprli razstavo Zlati kamišibaj 2023. V okvir festivala sodita tudi razstavi kamišibajev v Bevkovi in Feiglovi knjižnici ter zaključni do godek, ki bo jeseni v Galeriji Ars.

Široko partnerstvo, čezmejni pečat in vključevanje mladih sta na včerajšnji predstavitvi festivala pohvalila tako Fabrizio Oreti kot Anton Harej, odbornik in podžupan občin Gorica in Nova Gorica, ki sta glavna pokrovitelja dogodka. Projekt je financirala Dežela Furlanija - Julijska krajina.