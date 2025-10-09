Goriško somestje ponovno zadihalo v ritmu filma

Gorico in Novo Gorico je v torek povezal začetek letošnje izvedbe festivala Poklon viziji, v katerega je uvedla premiera celovečerca Francesca Sossaia Še eno rundo, pa greva (Le città di pianura), tople, duhovite in nežno opite zgodbe o prijateljstvu, izgubljenosti in življenju, ki se vedno znova začne z zadnjo pijačo.

Ob uvodnem nagovoru Mateje Zorn, vodje festivala, in Stojana Pelka, programskega vodje GO! 2025, je dvorano Kulturnega doma Nova Gorica napolnila filmska poezija. »Naj ljudje domov odnesejo veselje ob majhnih odisejah,« je pred premiero dejal Sossai in prav to se je zgodilo. Eden najprodornejših italijanskih avtorjev mlajše generacije je po Cannesu, Torontu in Münchnu tudi čezmejno občinstvo ujel s toplino in humorjem, ki ne poznata meja. Predpremierno je bil prikazan tudi njegov kratki film V oblakih spomina, ki je nastal v produkciji Kinoateljeja in bil letošnje poletje posnet v Gorici.

Večer se je nadaljeval pod kupolo Ingeborg Bachmann, kjer je zažarela instalacija Obzorja, ki jo podpisujeta Piera Nodari in Fritz Hock s festivala K3 iz Beljaka. Avdiovizualni dialog treh smeri in treh svetov je postavljen v podhod železniške postaje v Novi Gorici, tik ob meji z Italijo, kjer vlaki in pešci vsak dan dobesedno prečkajo mejo – zdaj pa jo v simbolnem smislu prečka tudi umetnost. V njej so zbrana dela Karpa Godine, Davorina Marca, Thomasa Hörla, Petra Kozeka in Victorja Jaschkeja kot svetlobni kažipoti, ki vabijo k premiku pogleda in preseganju meja.

Že desetletja Kinoatelje raziskuje filmsko dediščino Goriške, na sledi spominom in zgodbam, ki prehajajo meje. Iz te dediščine se poraja novo poglavje: omnibus, pri katerem je bil volan predan novi generaciji filmskih ustvarjalcev. Kratki filmi so nastajali v Gorici in Novi Gorici, na ulicah in ob rekah, kjer se prepletajo zgodovine, v mestu na pragu, ki je izklesano iz lastnega utripa. Pod umetniškim mentorstvom režiserja Alessandra Comodina in v dialogu s knjigo Naš vsakdanji kino Sandra Scandolare je pet avtorjev (Jan Devetak, Ester Ivakič, Otto Lazić-Reuschel, Laura Samani in Francesco Sossai) razprlo mejo v polifonski portret mesta.

Prisotne bodo filmske ekipe

Slovesna premiera bo danes, 9. oktobra, ob 20.30 v goriški Hiši filma, v okviru čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji. Večer bo zaznamovala prisotnost filmskih ekip in režiserja ter umetniškega vodje Alessandra Comodina.

»Želeli smo ustvariti kolektivno izkušnjo, ki bi združila ustvarjalne glasove, njihovo strast do filma in radovednost ob odkrivanju zgodb našega mesta. Ti filmi so nastali v skromnih razmerah; brez pristne in globoke notranje motivacije nikoli ne bi mogli ugledati luči sveta. V letu Evropske prestolnice kulture smo želeli obeležiti ta zgodovinski trenutek z nečim novim – darilom, ki bo ostalo kot zapuščina prihodnjim generacijam,« poudarja Mateja Zorn.