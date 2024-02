Goriško športno dvorano bo prenovila videmsko-ronška naveza

Goriško športno dvorano PalaBigot bo obnovila naveza med gradbenima podjetjema ED Impianti Costruzioni Tecnologiche iz Basaldelle pri Vidmu in ICI- Impianti Civili Industriali iz Ronk.

V prejšnjih dneh so v pristojnih občinskih uradih sprejeli sklep, s katerim so sprožili postopek za podpis pogodbe z izvajalcema. V sklepu so med drugim pripisali, da je obnova športne dvorane bistvenega pomena za goriško občino, ki športni objekt namerava uporabljati za dogodke v okviru Evropske prestolnice kulture 2025.

V športni dvorani PalaBigot se je pisala goriška košarkarska zgodovina, vendar so v njej nekajkrat na svoj račun prišli tudi ljubitelji odbojke. Nepozabni večer so doživeli 5. julija 2002, ko je v goriški športni dvorani pred 3000 gledalci nastopila italijanska moška odbojkarska reprezentanca, s katero je takrat nastopal tudi Matej Cernic. »Azzurri« so na tekmi svetovne lige premagali Venezuelo z rezultatom 3-1 v nizih, najboljši igralec tekme je bil ravno Matej. Poleg njega so takrat z reprezentanco igrali Gravina, De Giorgi, Vermiglio, Cisolla, Zlatanov, Corsano, Giani - sami odbojkarski velikani. Matej, ki je svojo odbojkarsko pot začel pri športnem združenju Soča v Sovodnjah in jo zatem nadaljeval pri štandreškem Valu, je sicer ravno v športni palači PalaBigot odigral tudi svojo zadnjo tekmo v domačem okolju, preden se je leta 1997/1998 preselil v Bologno, kjer se je takoj uveljavil v tamkajšnji prvoligaški ekipi. V sezoni 1996/1997 so namreč prenavljali pod štandreške telovadnice, zaradi česar je moral Val odigrati prvi del prvenstva B2-lige v goriški telovadnici UGG in drugi del v športni dvorani PalaBigot. Ob pomembnem doprinosu takrat 19-letnega Mateja Cernica so si valovci ob zaključku sezone zagotovili napredovanje v B1-ligo; na zadnji tekmi v športni dvorani PalaBigot je bil na klopi Vala tudi dve leti mlajši Loris Manià, ki se je v naslednjih letih tudi sam uveljavil v A-ligi in si izboril vključitev v državno reprezentanco. Loris, ki je kot otrok odbojko vzljubil pri goriški Olympii, je krstni nastop v dresu »azzurrov« doživel 11. novembra 2007 v Forliju, ko je bil skupaj z njim na igrišču tudi Matej Cernic, ki je bil tudi takrat proglašen za najboljšega igralce tekme.