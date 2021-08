Goriško večstopenjsko šolo bo vodil ravnatelj Davide Clodig

Novo šolsko leto bo na goriških slovenskih šolah prineslo nekaj novosti. Kot pred vsakim šolskim letom zadnje dni avgusta Deželni šolski urad Furlanije - Julijske krajine imenuje vršilce dolžnosti na mestih, kjer ravnatelja trenutno ni. Sprememba se obeta na Večstopenjski šoli Gorica, ki jo bo od jutrišnjega dne do 31. avgusta 2022 vodil Davide Clodig, ki je od septembra 2019 ravnatelj dvojezične šole Pavla Petričiča v Špetru. Večstopenjsko šolo je v pravkar zaključenem šolskem letu vodila Mara Petaros, ravnateljica tehniških zavodov v Puccinijevi ulici od septembra 2019. Brez sprememb (vsaj do 31. decembra) pa bo na goriških licejih Gregorčič in Trubar, ki jih bo še naprej vodila Sonja Klanjšček. Imenovanje je prejela na začetku tega leta, ko je ravnatelj Peter Černic nastopil službo na deželnem šolskem uradu kot inšpektor. Sonja Klanjšček je od leta 2005 ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob, v preteklosti je kot vršilka dolžnosti vodila tudi Večstopenjsko šolo v Špetru.