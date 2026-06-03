Jana Bense se bodo spomnili z baklado

V Doberdobu se bodo prerano preminulega domačina Jana Bense spomnili z baklado, ki jo vaška društva in občina pripravljajo za petek, 5. junija.

Štiriindvajsetletni domačin je kot znano izgubil življenje prejšnji petek v hudi prometni nesreči, v kateri je umrl še 25-letni Goričan Lorenzo Valentini. Oba sta se peljala z motorjem in sta iz še nepojasnjenih razlogov čelno trčila na ravnem odseku državne ceste št. 55 v bližini nekdanje gostilne pri Tomažu v Gabrjah. Okoliščine nesreče preiskujejo karabinjerji. Ker bo predvidoma odrejena obdukcija, datuma pogrebov še nista bila določena.

»V petek, 5. junija, smo načrtovali slovesnost ob odprtju prenovljen občinske telovadnice v Doberdobu, vendar smo se odločili, da jo prenesemo na september. Namesto slovesnega odprtja telovadnice smo se v dogovoru z društvi odločili, da organiziramo baklado v spomin na Jana,« je za Primorski dnevnik povedal doberdobski župan Peter Ferfoglia, ki je včeraj na domu obiskal očeta in mamo Jana Bense. Sožalje in bližino jima je izrazil v imenu doberdobske občine, še nekaterih županov in tudi predstavnikov Dežele Furlanije - Julijske krajine. »Jan je bil eden od stebrov naše skupnosti,« je poudaril župan. Jan je med drugim ravno nekaj dni pred nesrečo prevzel predsedovanje društva Dob, s čimer širša javnost še niti ni bila obveščena.

V ponedeljek so se župan in občinski odborniki v dvorani občinskega sveta sestali s predstavniki vaških društev. Skupaj so se dogovorili za organizacijo baklade. Včeraj je župan z zamislijo seznanil starše, ki so predlog podprli in se strinjali z organizacijo dogodka.

»Če bo vreme držalo, bo baklada v petek, 5. junija, v večernih urah,« je razložil župan in opozoril, da bodo k organizaciji dogodka prispevali občina in razna vaška društva in sredine. Traso morajo še dokončno določiti. Start bo predvidoma pri župnišču, zaključek pa pod mlajem na vaškem trgu, kjer bo mogoče položiti cvet ali svečo.