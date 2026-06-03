Parkiranje na vrhu Vršiča letos poleti ne bo možno

S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Te bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili pristojni.

Kot so zapisali na ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji RS za infrastrukturo, bo sistem zapornic za vstop v območje omejenega prometa na Vršiču v prihajajoči sezoni deloval po prilagojenem protokolu. Prehod skozi sistem zapornic na območje vršiške ceste bo brezplačen in časovno neomejen, zapornice pa bodo namenjene usmerjanju in obveščanju voznikov o vzpostavljenem režimu ter nadzoru vstopov in izstopov, so navedli. S tem bosta po njihovih besedah omogočena tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore.

A parkiranje na vrhu prelaza v sezoni 2026 še ne bo omogočeno, saj parkirišča ne bodo pravočasno v celoti urejena. »Do zamika pri izvedbi del je prišlo zaradi dveh ključnih dejavnikov, in sicer se je dolga zimska sezona praktično neposredno prevesila v poletno obdobje, kar je izvajalcu onemogočilo zaključek gradnje parkirnih ureditev v predvidenem terminu, nadaljevanje gradbenih del na terenu pa močno ovira in omejuje vseskozi prisotno nedovoljeno parkiranje vozil na območju prelaza, kar povzroča dodatne zamude pri izvedbi,« so utemeljili pristojni. Skladno s tem bo na območju zapornic, kjer se cesta razširi na dva pasova, desni pas, ki je sicer namenjen parkiranju na prelazu, letos trajno zaprt.

Na voljo brezplačni avtobus

Z namenom razbremenitve gorskega prelaza bo v poletni sezoni, od 1. junija do 31. avgusta, organizirana brezplačna avtobusna linija, ki bo povezovala obe strani prelaza. Avtobusi vozijo dvosmerno z dveh glavnih izhodišč, Kranjske Gore in Bovca. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer od okoli 4.30 do okoli 21.30.

Ministrstvo in direkcija vse, ki želijo prelaz Vršič izkoristiti kot izhodišče za obisk gora ali krajši izlet, pozivata k odgovornemu ravnanju. Zavzemata se, da se vozila pusti v dolini in se na prelaz odpravi z avtobusom, saj da bo tako omogočen hitrejši zaključek gradbenih del in zagotovljena večja prometna varnost, hkrati pa se na ta način prispeva k ohranitvi neokrnjene narave Triglavskega narodnega parka.