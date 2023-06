Goriško višješolsko središče bo dobilo nova okna

V stavbi goriškega višješolskega središča se bodo po koncu pouka, predvidoma sredi junija, začela dela, s katerimi bodo povečali energetsko učinkovitost poslopja. Enota deželne decentralizacije Gorica, ki je po ukinitvi pokrajin prevzela upravljanje višješolskih nepremičnin v nekdanji pokrajini, bo namreč poskrbela za zamenjavo velike večine oken, kar bo prispevalo k boljši energetski učinkovitosti.

Poiskali bodo rešitev

Projekt Enote deželne decentralizacije Gorica je skupno vreden nekaj več kot milijon evrov, točneje 1.096.140,68 evra. Gre za sredstva, ki jih bo ustanova prejela v sklopu načrta za okrevanje in odpornost. Javno naročilo za dela je znašalo okoli 805.000 evrov, po postopku pa so za izvajalca izbrali podjetje Rico costruzioni. S popustom na osnovi javnega naročila bodo dela tako vredna 689.974 tisoč evrov. Podjetje, ki bo kot omenjeno začelo dela po koncu pouka, v dogovoru z vodstvom šol, bo zamenjalo okna v vseh učilnicah. Sredstev žal ni dovolj, da bi zamenjali vsa okna celotnega poslopja: odločili so se, da začnejo s tistimi prostori, kjer dijaki preživljajo največ časa, torej v učilnicah. V straniščih, hodnikih in v telovadnici za zdaj torej niso predvidena dela.

Enota deželne decentralizacije Gorica bo ministrstvo vsekakor zaprosila, da bi za zamenjavo oken v manjkajočih prostorih lahko uporabili razliko med vsoto javnega naročila in ponudbo podjetja, ki si je zagotovilo dela. Ta prihranek običajno ni na voljo ustanovi, ki poveri delo, v vidiku načrta za okrevanje in odpornost pa je ministrstvo pustilo odprto to možnost pod določenimi pogoji. Treba bo videti, ali se bo pogoje lahko apliciralo v tem primeru.

Pouk ne bo oviran

Zamenjava oken je postala nujno potrebna, saj so sedanja bila nameščena med gradnjo stavbe, kar pomeni, da so stara več kot 30 let. Gre za tipologijo oken, ki je danes med drugim zastarela in ne ustreza več varnostnim predpisom. Namestili bodo torej nova okna, ki seveda ustrezajo varnostni zakonodaji in so energetsko učinkovita. Za potek del ima podjetje po pogodbi na voljo 150 dni, kar zaobjema tudi končne detajle. Po besedah Fabia Curcija, ki znotraj Enote deželne decentralizacije Gorica spremlja projekt, bodo osrednja dela – torej odstranitev starih oken in namestitev novih – zaključili do začetka novega šolskega leta. Kvečjemu bodo po začetku pouka poskrbeli še za manjše, zaključne detajle; to pa ne bodo dela, ki bi vplivala na potek didaktične dejavnosti.