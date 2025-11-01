Gospodarstvo potrebuje mlade s tehniško izobrazbo

Gospodarstvo tudi na Goriškem potrebuje mlade s tehniško izobrazbo, zaradi česar se v dejavnosti, povezane z usmerjanjem po višji srednji šoli, vse bolj strukturirano vključujejo tudi višji tehnološki zavodi, ki po novem delujejo tako v Trstu kot v Vidmu.

S potrebo po okrepitvi svojih vrst se po drugi strani soočajo tudi varnostni organi, ki bodo tudi sami zastopani na informativnem dnevu Ready 2 Go v organizaciji goriške občine; potekal bo v torek, 11. novembra, v dvorani UGG na Battistijevem trgu.

Podjetja na Goriškem iščejo predvsem strokovnjake v informacijskih tehnologijah, tehničnih dejavnostih, avtomatizaciji in gradbeništvu, hkrati tudi v zdravstvenih in socialnih storitvah. Na včerajšnji predstavitvi goriškega informativnega dne so povedali, da se delodajalci vse bolj obračajo po pomoč na pristojne deželne urade, saj je pomanjkanje kvalificirane delovne sile vse večji problem. Tudi zaradi tega v deželni agenciji za usmerjanje namenjajo posebno pozornost tudi predstavitvi vseh možnosti poklicnega in tehniškega izobraževanja, ki jih imajo mladi.

»Pred leti je informativni dan prirejala nekdanja pokrajina, po novem zanj poskrbimo na občini. Med lanskim šolskim letom smo ga organizirali maja na Travniku, vendar smo letos sklenili, da je jesenski termin boljši,« je včeraj povedala goriška podžupanja Chiara Gatta in poudarila, da bodo na informativnem dnevu poleg raznih višješolskih zavodov, videmske in tržaške univerze prisotni tudi novi višji tehnološki zavodi in varnostni organi.

»Usmerjanje je za mlade izredno pomembno, gre za osrednje vprašanje njihove izobraževalne poti,« je pristavila prefektka Ester Fedullo, medtem ko je kvestor Luigi Di Ruscio pojasnil, da si novih sil želijo tudi sami varnostni organi, za katere je že leta znano, da so kadrovsko podhranjeni in da je tudi srednja starosti njihovih pripadnikov vse višja. Na informativnem dnevu bodo tako prisotni tudi karabinjerji, policisti, gasilci, lokalni policisti, civilna zaščita, gozdarski policisti Dežele Furlanije - Julijske krajine, vojska, vojaško letalstvo, mornarica in pravosodna policija.

Goriška občina bo informativni dan organizirala skupaj s službo za usmerjanje, ki deluje na Deželi Furlaniji - Julijski krajini. Njeni predstavniki bodo mlade seznanili z vsemi vrstami podpore, ki so jih lahko deležni, od štipendij do mest v domovih za študente. Izvedenci bodo na voljo tudi za svetovanje mladim, ki so še posebej neodločeni oz. bi radi specifične informacije glede posameznih možnosti študija oz. poklicnega usposabljanja.

Aktivnosti v slovenskih šolah

Aktivnosti, povezane z usmerjanje, so že stekle tudi na slovenskih šolah. Na višjih srednjih šolah so aktivni na dveh frontah; po eni strani vodijo vrsto projektov, s katerimi predstavljajo slovensko višješolsko ponudbo učencem nižjih srednjih šol Ivana Trinka v Gorici, v Doberdobu, v Nabrežini in v Špetru, po drugi strani višješolske dijake seznanjajo s ponudbo ob zaključku višješolske poti. Dijaki treh slovenskih licejev se bodo tako 12. novembra mudili na salonu usmerjanja v Pordenonu, medtem ko se bodo dijaki treh tehniških smeri decembra odpravili v Trst na predstavitev ponudbe s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. D.R.