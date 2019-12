Grad Rihemberk bo vrata spet odprl spomladi

Na gradu Rihemberk nad Branikom se nadaljujejo obnovitvena dela, ki so se začela po zaključku poletne sezone. Dela vključujejo obnovo streh ter deloma fasad in obzidja, skupna vrednost znaša 326.000 evrov, od katerih bo ministrstvo za kulturo prispevalo polovico. Vsa večja dela morajo biti zaključena do aprila 2020, ko se na gradu Rihemberk po zimskem premoru ponovno odprejo vrata za obiskovalce. Takrat se začnejo vračati tudi netopirji, ki na gradu vzredijo svoje mladiče. Grad je v letošnji poletni sezoni ob koncih tedna in ob praznikih obiskalo več kot 4600 obiskovalcev.

Obnovitvena dela so osredotočena na ovoje grajskih stavb in vključujejo popravilo strešne kritine na vhodnem poslopju s stolpom, severnem stolpiču in severovzhodnem stolpiču, pojasnjujejo na novogoriški mestni občini. Sanirane bodo tudi fasade omenjenih delov grajskega kompleksa, očiščeni, sanirani in utrjeni pa bodo še deli zahodnega oziroma severnega grajskega obzidja, ki povezuje grajske obrambne stolpe. V celoti bo zamenjana dotrajana strešna kritina nad obsežnim južnim traktom gradu, kar bo ustavilo zamakanje in pospešeno propadanje tega dela grajskega kompleksa. Hkrati bo z novo streho izboljšana varnost obiskovalcev, ki se zadržujejo na glavnem grajskem dvorišču.