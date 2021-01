Gradbišč veliko, delovne sile bolj malo

Razmere v goriškem gradbenem sektorju se počasi, ampak konstantno izboljšujejo. V zadnjih treh letih, pojasnjujejo na goriškem gradbeniškem skladu (Cassa edile), je skupna prijavljena masa plač vseh zaposlenih na tem področju mesečno znašala okrog milijon evrov; izjema sta seveda lanski marec in april, saj je popolno zaprtje države zaradi pandemije covida-19 ustavilo tudi dela na gradbiščih. »Vsi kazalniki potrjujejo, da gredo stvari na bolje; od leta 2015, ko smo zabeležili močan upad, ostaja število gradbenih podjetij na Goriškem v bistvu nespremenjeno,« pravi Giulia Castellan, direktorica goriškega sklada za gradbene delavce in gradbene šole Formedil, ki imata sedež Svetogorski ulici v Gorici. V gradbeništvu, izpostavlja, je trenutno največji problem krvavo pomanjkanje delovne sile.

Po njenih besedah na Goriškem primanjkuje tako gradbenih delavcev kot tehnikov. Kadrovska suša je v trenutku, ko se zaradi olajšav za energetsko in potresno obnovo stavb ter sanacijo pročelij hiš obeta porast povpraševanja, velika ovira. »Stalno prejemamo prošnje podjetij, ki iščejo specializirane delavce. Zadnje čase je veliko povpraševanja tudi po delovodjah in odgovornih vodjah del. Rezultat krize v gradbeni panogi, ki je bila seveda realna, a hkrati tudi medijsko napihnjena, je bil velik upad zanimanja za gradbeniške poklice. Število vpisanih na zavodih za geometre se je dramatično znižalo, mlade, ki bi bili pripravljeni na osnovno usposabljanje, je zelo težko najti. Posledice so občutne: na trgu dela ni dovolj geometrov in tehnikov, ki bi nasledili tiste, ki se upokojujejo, povpraševanje pa je veliko,« poudarja Giulia Castellan.