Gradeške terme odprte pred poletjem

»Gradnja gradeškega termalnega kompleksa, v kar je bilo v okviru prvega sklopa gradbenih del vloženih 5,5 milijona evrov, se nadaljuje s ciljem, da bi prenovljeni del term odprli že v času za začetek prihodnje poletne turistične sezone. Nedavni dogovor med gradeško občino, Deželo Furlanijo-Julijsko krajino in ustanovo PromoturismoFVG poleg tega zagotavlja, da bo mogoče drugi sklop del izpeljati do konca leta 2023,« pojasnjuje pristojni deželni odbornik Sergio Emidio Bini.

Kako poteka obnova gradeških term, si je včeraj Bini ogledal skupaj s tamkajšnjim županom Claudiom Kovatschem, predsednikom podjetja Git Robertom Marinom in z direktorjem ustanove PromoturismoFVG Antoniom Bravom.

Rešili urbanistične vozle

Deželni odbornik je ob zaključku obiska poudaril, da bo izgradnja termalnega kompleksa prispevala k lepšemu videzu celotnega območja. Ko se bodo gradbena dela zaključila, bo po Binijevih besedah termalni kompleks ponujal vrhunske storitve ne samo za domačine, temveč tudi za uporabnike iz cele Furlanije-Julijske krajine in iz bolj oddaljenih krajev.

Bini je poudaril, da si na deželi želijo še tesnejšega sodelovanja tako z gradeško občino kot tudi s podjetjem Git. Tudi turistični sektor se sooča s težavami, ki jih povzroča porast cene energentov, zaradi česar je treba okrepiti sodelovanje med vsemi subjekti, ki prispevajo k zagotavljanju čim bolj razvejane turistične ponudbe. Deželni odbornik je tudi ugotavljal, da so rešili vozle urbanistične narave, ki so ovirali nadaljevanje gradbenih del. Gradeška občina bo tako poskrbela za izgradnjo parkirišča ob novem termalnem kompleksu, medtem ko ustanova PromoturismoFVG pobliže sledila pripravi načrta za nadaljevanje in zaključek gradbenih del, ki bodo potekala po sklopih. Vsa predvidena gradbena dela, ki predvidevajo tudi ureditev okolice, se bodo sicer predvidoma zaključila do leta 2026.