Gradnja štirih krožišč naj bi stekla konec leta 2025

Družba Anas je sprožila postopek za izgradnjo štirih novih krožišč na državni cesti št. 55, s katerimi želijo povečati varnost prometnice, ki je pogosto prizorišče nesreč. Tri nova krožišča načrtujejo na ozemlju sovodenjske občine (v Rupi, v Gabrjah in pri nekdanjem mirenskem mejnem prehodu) in eno na ozemlju goriške občine (pred goriškim letališčem).

Kdaj bi se dela lahko začela? Na sovodenjski občini pojasnjujejo, da to vprašanje zaenkrat še nima dokončnega odgovora. Postopek je komaj stekel; če ne bo zapletov, se bo storitvena konferenca zaključila sredi oktobra. Zatem bomo morali pripravi izvršni načrt in izpeljati javno dražbo, kar ne bo ravno enostavno, saj gre za večmilijonsko naložbo. Če bi se vse skupaj izteklo brez večjih težav, bi se lahko gradbena dela začela proti koncu leta 2025.

S časovnimi roki je seznanjen tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki si želi, da bi bilo (vsaj) krožišče pred goriškim letališčem zgrajeno v času za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Sovodenjska priporočila

Predstavniki sovodenjske občine (župan Luca Pisk, podžupanja Alenka Florenin, občinska odbornica Ljubica Butkovič in vodja občinskega tehničnega urada Paolo Nonino) so se v prejšnjih dneh sestali z inženirjema Pierpaolom Di Marcom in Nicolo Luigijem Boreo, ki sodelujeta pri pripravi načrtov za štiri nova krožišča, ki jih družba Anas namerava zgraditi na državni cesti št. 55.

»Pogovorili smo se o značilnostih posameznih križišč na ozemlju sovodenjske občine in jim predlagali vrsto izboljšav,« pravi Alenka Florenin, po kateri bodo morali načrtovalci pri načrtovanju novega krožišča pri nekdanjem mirenskem »bloku« upoštevati potrebe stanovalcev dveh tamkajšnjih hiš. Krožišče bo namreč glede na današnje križišče predvidoma premaknjeno proti Gorici, saj bi drugače en njegov del segal v Slovenijo. V Rupi novo krožišče načrtujejo pred nekdanjo osnovno šolo in nekdanjo gostilno. »V Rupi bodo morali poskrbeti tudi za varen prehod za pešce in kolesarje; obenem bodo morali razmisliti, kam postaviti avtobusno postajo,« razlaga Alenka Florenin in glede Gabrij pojasnjuje, da novo krožišče načrtujejo ob začetku vasi, na križišču med državno cesto št. 55 in Ogrado.

Predstavniki sovodenjske občine so na srečanju s predstavnikoma načrtovalcev opozorili, da je nevarno tudi križišče na Čukišču, ki se nahaja na meji med sovodenjsko in doberdobsko občino. Vidljivost je slaba zlasti za voznike, ki prihajajo z ozemlja sovodenjske občine in zavijajo z državne ceste št. 55 v smeri nekdanjega mejnega prehoda pri Lokvici na deželno cesto št. 518. K številnim nesrečam poleg izsiljevanja prednosti prispeva tudi nespoštovanje hitrostnih omejitev. Ravno pred nekaj dnevi se je na Čukišču hudo poškodoval motorist.

EPK2025 že trka na vrata ...

Četrto krožišče, ki ga načrtuje družba Anas, bo zgrajeno pred vhodom goriškega letališča, kjer bo goriška občina uredila velik prireditveni prostor. Oba projekta bi morala biti po željah goriške občine izpeljana do prihodnjega leta, ko bosta Nova Gorica in Gorica skupaj gostili Evropsko prestolnico kulture 2025. Projektu zato v prvi osebi sledi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki si prizadeva, da bi pohiteli s pripravo načrta in izgradnjo krožišča pred letališčem. »Za krožišče pred letališčem niso predvidene razlastitve, saj so zemljišča na obeh straneh ceste v državni lasti, na eni strani je zanje pristojna ustanova Enac, na drugi pa finančna straža. Zaradi tega je postopek nekoliko bolj enostaven,« pravi župan, ki bo pritisnil tako na Deželo Furlanijo - Julijsko krajino kot na družbo Anas, da bi v prihodnjih mesecih pohiteli tako z načrtovanjem kot z gradnjo. Župan napoveduje, da bo ravno prihodnji teden potekalo srečanje s predstavniki družbe Anas, na katerem bo ponovno opozoril na potrebo po čim prejšnji izgradnji krožišča pri goriškem letališču.

Novi župan se loteva vozla

Na državni cesti št. 55 je nekaj nevarnih križišč tudi na območju doberdobske občine.

Novi doberdobski župan Peter Ferfolja se bo v vozel zagotavljanja prometne varnosti poglobil prihodnji teden, ko se bo udeležil dveh srečanj. V Doberdobu bo gostil pristojnega funkcionarja družbe Anas, ki je odgovoren za državno cesto št. 55, poleg tega se bo predvidoma v Gorici sestal s predstavniki enote za decentralizacijo EDR, ki je od nekdanje pokrajine prevzela skrb za nekdanje pokrajinske ceste. Goriška pokrajinska uprava je svojčas načrtovala preureditev križišča pri Devetakih, vendar je z ukinitvijo pokrajin projekt obstal na mrtvem tiru.