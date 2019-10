Grajska vzpenjača v Gorici »že« konec leta 2020?

Goriška občina je podpisala pogodbo z rimskim konzorcijem Compat, ki se tako lahko loti gradnje grajske vzpenjače. Gradbena dela se bodo predvidoma začela pred koncem letošnjega leta, trajala bodo približno eno leto.

Gradbišče na grajskem griču sicer sameva od leta 2011. Takrat so delavci podjetja Edilramon naleteli na ostaline starega srednjeveškega zidu, takoj zatem je spomeniško varstvo odredilo prekinitev gradbenih del. Štiri leta kasneje je občinska uprava razveljavila pogodbo s podjetjem Edilramon, ki je kmalu zatem šlo v stečaj. Občinski upravitelji so takrat ugotovili, da izvajalec ni dokončal niti del, za katera je že zahteval in prejel plačilo. S tem je za 420.000 evrov oškodoval goriško občino, ki je morala izdelati nov izvršilni načrt za dograditev vzpenjače.

Letos spomladi so na občini izpeljali javno dražbo za izbiro izvajalca, ki bo projekt speljal do konca.

