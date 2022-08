Hekerski napad na Občino Gorica

Hekerji so napadli Občino Gorica. Od noči z nedelje na ponedeljek je njena spletna stran nedosegljiva, zaposleni ne morejo uporabljati službene elektronske pošte, ob tem pa je onemogočen dostop do mnogih spletnih in tudi drugih storitev. »Tehniki, ki so včeraj preverjali vzroke nedelovanja informacijskega sistema občine, so ugotovili, da je šlo za kibernetski napad. K sreči je nekatere pomembne storitve, ki jih denimo ponuja matični urad, napad samo "oplazil", saj so povezani z zunanjimi strežniki. To nam je omogočilo, da smo lahko takoj začeli ponovno izdajati elektronske osebne izkaznice in izvajati postopke za spremembo prebivališča, izdajanje potrdil pa je trenutno še onemogočeno,« je dejal župan Rodolfo Ziberna in pristavil, da je osebje pristojnih uradov »na delu« in da bo skušalo čim prej rešiti vse težave. Kdaj se bo to zgodilo, župan še ne more napovedati.