Hiša filma je lastnica goriškega kinematografa

Združenje Palazzo del Cinema - Hiša filma je novi lastnik goriškega Kinemaxa. Edini obratujoči kino v mestu je združenje odkupilo od podjetja Transmedia, ki bo še naprej skrbelo za filmski program. Za odkup sta bila odločilna finančna pomoč Dežele Furlanije - Julijske krajine ter usklajevalno delo Občine Gorica in zveze Agis: le-ti zdaj vstopata med člane združenja Hiša filma, ki se bo v pričakovanju na leto 2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica Evropska prestolnica kulture, kmalu preoblikovalo v fundacijo.

Naložba v skupno dobro

Uspešnega zaključka večletnega postopka, s katerim je goriški kinematograf prešel pod okrilje združenja, so se včeraj v goriški mediateki veselili predstavniki vseh ustanov, ki so pri projektu sodelovale. Pojasnili so, da je bil njegov cilj zaščita kinematografskega sektorja za zagotovitev prihodnosti ene najpomembnejših kulturnih dediščin na Goriškem. Kot so poudarili odgovorna za kulturo v deželnem odboru Tiziana Gibelli, goriški župan Rodolfo Ziberna in predsednik zveze Agis za Triveneto Franco Oss Noser, gre za naložbo v kulturo in naložbo v skupno dobro: javne ustanove, združenja in zasebniki so združili moči s ciljem, da bi preprečili propad kinematografije na krajevni ravni in zaščitili kulturno bogastvo, ki se je v desetletjih izoblikovalo okrog kina.

»Težave italijanskih kinematografov niso novost. Padec se je začel že v sezoni 2016-2017, nato je po nas hudo udarila še pandemija. Ob koncu leta 2018 sem se zato obrnil na zvezo Agis in jo pozval, naj nam pomaga rešiti zadnje tri goriške kinodvorane, kjer ne vrtimo le filmov. V tem središču se po zaslugi številnih ustanov, ki v njem delujejo, dogaja marsikaj, od izposoje filmskega gradiva do festivalov, didaktike, produkcije, distribucije in ustvarjanja zgodovinskega audiovizualnega fonda,« je povedal Giuseppe Longo, direktor podjetja Transmedia in predsednik združenja Hiša filma, ki se je za pomoč zahvalil zvezi Agis, Deželi FJK, Občini Gorica in upravnemu odboru Hiše filma. Pristavil je, da bo naslednji korak v vidiku izzivov, ki jih prinaša EPK 2025, preoblikovanje združenja v fundacijo: na tem že delajo s pomočjo notarke Marie Arcidiacono.

