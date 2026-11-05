Z martinovanji bodo krstili letošnji pridelek

Trgatev se je zaključila, novo vino je v kleteh. Kot veli tradicija, bodo nov pridelek na Proseku praznovali z bogatim programom, ki se začenja jutri, vrhunec pa bo na dan praznika vaškega zavetnika sv. Martina prihodnjo sredo, 11. novembra. Do takrat bo tudi odprt lunapark na Mandriji.

V soboto pa bo živo tudi v Škednju, kjer prirejajo dogodek V pričakovanju sv. Martina. Odprli bodo fotografsko razstavo, v Škedenjski ulici bo zaživel sejem in zadišalo bo po dobrotah, ki jih bodo pripravili krajevni gostinci.

»Sveti Martin prinaša s seboj trenutek, ko pridelovalci ocenijo svoj pridelek, obenem pa je zelo priljubljen skupnostni praznik, ki govori o kraški identiteti in tudi o škedenjski,« je na včerajšnji predstavitvi v tržaški mestni hiši dejala podžupanja Serena Tonel. Podrobnosti proseškega programa je predstavil predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni, o letošnjem delu v oljčnikih in vinogradih ter o doseženih rezultatih je na kratko spregovoril tajnik Kmečke zveze Erik Masten.

»Leto 2026 ni bilo enostavno. Na primarni sektor so vplivale tako podnebne spremembe kot porast cen energentov. Pod pritiskom so bili še posebej manjši pridelovalci. Je pa res, da je suša pomagala proti škodljivcem, tako da imamo letos manjši, a obenem kakovostnejši pridelek,« je poudaril Masten.

Vidoni je spomnil, da so ilustracijo na naslovnici zgibanke o martinovanju lani zaupali krajevnemu umetniku. Sliko je takrat prispeval Marco Novak, letos pa zgibanke krasi grozdje Jurija Devetaka. Vidoni je tudi poudaril, da pri oblikovanju programa sodelujejo vsa lokalna društva in organizacije ter dejal, da verjame, da bo iz tega sodelovanja nastal raznolik niz, ki »bo združeval tradicijo, novost in živahnost«. Pri oblikovanju programa tudi tokrat sodeluje Miramarski morski rezervat, ki praznuje svojo 40-letnico. V vasi bodo obratovale osmice in okrepčevalnice.

V soboto bodo sejmarji razstavljali na Škedenjski ulici med 12. in 18. uro, ko bo v društvu Ivan Grbec na ogled fotografska razstava Škedenj, fragmenti ... nekdanjega časa. Od 14. do 17. ure bo na ulici in v društvu Grbec na voljo animacija in poslikava obraza za otroke, ob 15. uri bo nastopil Amir & Nicole Acoustic duo, ob 15.30 pa godba Refolo. Od 15. do 17. ure bo odprt tudi Etnografski muzej. »S svojim sodelovanjem želimo promovirati periferijo in krajevne obrate,« je povedal Alberto Giorgi, predstavnik združenja Confcommercio, ki z Občino Trst in CAT Terziaria Venezia Giulia prireja škedenjsko martinovanje. Mestni svetnik Stefano Bernobich (Liga) in podpredsednik škedenjskega združenja Pro loco Roberto de Gioia pa sta poudarila bogato krajevno tradicijo, ki jo bodo predstavili s sobotnimi dogodki.