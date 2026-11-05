Iz slovenskega morja v štirih čistilnih akcijah odstranili skoraj tono odpadkov

Zavod YouSea in družba Spar Slovenija sta v štirih letošnjih čistilnih akcijah morskih travnikov z morskega dna odstranila skoraj tono odpadkov. Med odpadki so prevladovali cerade, ponjave, plastika, preproge, brisače in pnevmatike. Skupno je bilo v dvanajst čistilnih akcijah iz morja odstranjenih več kot tri tone odpadkov, so sporočili iz Spara.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili v Sparu, so letos izvedli štiri čistilne akcije v Portorožu, Izoli in Kopru. V akcijah so sodelovalni profesionalni potapljači in ekipa Zavoda YouSea, ki so pri odstranjevanju odpadkov iz morskega dna posebno pozornost namenili tudi organizmom, ki so se naselili na odpadkih, ter jih, kjer je bilo mogoče, vrnili nazaj v morsko okolje.

Čistilne akcije niso namenjene zgolj odstranjevanju odpadkov, temveč tudi dolgoročnemu ozaveščanju o pomenu morskih travnikov. Slednji sodijo med najpomembnejše habitate slovenskega morja ter pomembno prispevajo k ohranjanju zdravega morskega ekosistema, saj med drugim čistijo morsko vodo, stabilizirajo morsko dno in zagotavljajo življenjski prostor številnim morskim organizmom.

»Morski travniki so pravzaprav nekakšni podvodni vrtci, saj med njihovimi listi najdejo zavetje in odraščajo mladice številnih vrst rib in drugih morskih organizmov,» je v sporočilu poudarila direktorica Zavoda YouSea Irena Fonda.

Morske trave za rast potrebujejo sončno svetlobo, s pomočjo katere proizvajajo kisik, ki ga sproščajo v morje in ozračje. Ko odpadki prekrijejo morsko travo, ji zastrejo sončno svetlobo, s tem pa ogrožajo tudi živali, ki so od nje odvisne, je opozorila Fonda.

Ob tem organizatorji čistilnih akcij na območjih, kjer so odpadke odstranili lani, opažajo njihovo uspešno obnovo.

Zavod YouSea in družba Spar Slovenija sta v zadnjih treh letih skupno izvedli 12 čistilnih akcij, v okviru katerih so iz morja odstranili več kot tri tone odpadkov. S skupnimi aktivnostmi pa bodo nadaljevali tudi v prihodnje, so napovedali.