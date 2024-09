Hoja je priložnost za razglabljanje za zapornike

»Čudovit dan, sicer zelo naporen. Hodili smo po na videz preprostih poteh. Zdaj, ko sem jih prehodil, se počutim srečnega,« je dejal eden izmed zapornikov iz goriškega zapora, ki so se v soboto, 14. septembra, udeležili pohoda po Krasu. Pohod je bil vrhunec projekta zadruge La Cisile, športnega društva Polisportiva 2001 ads in združenja Kyu Shin Ryu, ki je goriške zapornike vključil v različne športne dejavnosti. Projekt sta podprli tudi direktorica goriškega zapora Caterina Leva in vzgojiteljica Margherita Venturoli. Obe namreč verjameta, da imajo skupinski izleti v naravo vzgojno moč.

Namen projekta je bil prirediti serijo športnih aktivnosti, ki bi se sklenile s pohodom, na katerem so se udeleženci v spremstvu vzgojiteljev sprehodili po naravnem rezervatu Doberdobskega in Prelosnega jezera. Končni cilj pohoda je bila koča Cadorna, ki jo upravlja goriška sekcija CAI. Tu je pohodnike pričakalo kosilo. Del projekta v zvezi s prehodom je urejal prostovoljni pomočnik Massimo Bressan iz deželne zveze Volontariato e Giustizia.

Zakaj pa so med raznimi možnimi aktivnostmi izbrali prav hojo na prostem. Hoja predpostavlja odprte prostore, gozdove, svobodo, srečanje. V luči prevzgoje je to odlično rehabilitacijsko sredstvo. Predpostavlja namreč neko gibanje, napredovanje v neko smer, s pogledom na cilj. Med hojo, pravijo pobudniki, se v sleherniku razvije meditativna in refleksivna sposobnost. V posamezniku se porajajo eksistencialna vprašanja: kdo sem, od kod prihajam, kam grem, kako naj bom srečen v tem času.