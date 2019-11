Hotel je izmakniti 250 evrov alkoholnih pijač

Medtem ko se je sprehajal med policami trgovine, je torbo polnil z alkoholnimi pijačami. Ko jih je imel dovolj, se je odpravil proti vhodnim vratom, skozi katera so vstopile druge stranke, in mirno odkorakal na ulico. Njegovo sumljivo obnašanje pa je opazil uslužbenec, ki je moškemu sledil in ga zadržal na parkirišču pred marketom.

V ponedeljek, 11. novembra, so pred trgovino z jestvinami Famila v Ulici Terza Armata v Gorici posredovali policisti mobilnega oddelka goriške policije. Tatu, ki je v torbi skrival za 250 evrov različnih steklenic z alkoholnimi pijačami, so odpeljali na kvesturo. Po običajnem postopku identificiranja so moškega aretirali zaradi kraje v oteževalnih okoliščinah v skladu s členoma št. 624 in 625 kazenskega zakonika. 55-letnega moškega s stalnim bivališčem v Venetu so odpeljali v goriški zapor, kjer je bil na razpolago sodnim oblastem. V torek popoldne so mu sodili po hitrem postopku.