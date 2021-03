Hrup pod mejno vrednostjo, a vseeno zahtevajo pregrade

Hrup je pod mejno vrednostjo, vendar marsikje kljub temu zahtevajo dodatne protihrupne pregrade. Podjetje Autovie venete je v prejšnjih mesecih izvedlo vrsto preverjanj zvočnega onesnaževanja ob avtocesti A4 med krajema Quarto D’Altino in San Donà di Piave, kjer se je že zaključila gradnja tretjega voznega pasu, in ob celi avtocesti A34, ki povezuje Gorico z Vilešem. Posebno pozornost so namenili odsekom, ob katerih so postavljene protihrupne pregrade in ki so skupno dolgi nekaj več kot 63 kilometrov.Ob avtocesti A34 so protihrupne pregrade skupno dolge 5310 metrov. Tehniki podjetja Autovie venete so preverjanja izvedli v enajstih krajih, skupno so poskrbeli za 22 enotedenskih meritev, 6 meritev je bilo dolgih trideset dni; v enem kraju je meritev zaradi navzočnosti šole trajala eno leto. Iz podjetja Autovie venete poudarjajo, da so bile meritve povsod pod mejno vrednostjo 70 decibelov podnevi in 60 decibelov ponoči. V točki, ki je od avtoceste oz. protihrupnih pregrad oddaljena le 32 metrov, so podnevi izmerili 54 decibelov hrupa, v nočnih urah pa 50.Meritve so izvedli tudi v nekaterih krajih, kjer ni protihrupnih pregrad; tudi v tem primeru podarjajo, da so bile meritve pod mejnimi vrednostmi. Kraje, kjer so izvedeli preverjanje, so izbrali skupaj s strokovnjaki deželne okoljske agencije Arpa.

Čeprav podjetje Autovie venete poudarja, da je zvočno onesnaževanje v skladu z okoljsko zakonodajo, se prebivalci raznih krajev ob avtocestah A4 in A34 vseeno pritožujejo.

Po obnovi hitre ceste Gorica–Vileš so Sovodnje dobile protihrupne pregrade. Po njihovi zaslugi so se razmere v Vilfanovi ulici in v Ulici 24. maja nekoliko izboljšale. Protihrupne pregrade kolikor toliko dobro služijo svojemu namenu, škoda, da jih niso podaljšali do Soče, s čimer bi pred hrupom zaščitili še zadnje hiše iz Ulice 24. maja. »Pred desetimi leti smo večkrat pisali deželni upravi in vodstvu podjetja Autovie venete; zahtevali smo, naj protihrupne pregrade podaljšajo do Soče, vendar naše prošnje niso uslišali,« pravi sovodenjska občinska odbornica Alenka Florenin, ki je bila v času gradnje avtoceste A34 županja. Pred desetimi leti so ji s podjetja Autovie venete odgovorili, da bodo protihrupne pregrade zgradili povsod, kjer so hiše v pasu, ki ga določa zakon. Zadnje hiše v vasi so nekoliko bolj oddaljene od avtoceste; čeprav gre le za nekaj metrov več, podjetje Autovie venete ni pristalo na gradnjo protihrupnih pregrad do konca vasi.