Huje poškodovana voznica na cesti med Plavami in Solkanom

Na cesti med Plavami in Solkanom se je včeraj popoldne huje poškodovala 21-letna voznica avtomobila, ki je vozila iz smeri Plav proti Solkanu, poročajo Primorske novice. V desnem preglednem ovinku med Dolgo Njivo in Mrzlekom je zaradi neprilagojene hitrosti na mokrem in spolzkem vozišču izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala na levo stran vozišča. V tistem trenutku je pravilno iz nasprotne smeri pripeljal 59-letni voznik avtomobila, ki se je skušal umikati in preprečiti trčenje, vendar mu to ni uspelo. Po trčenju je vozilo voznice odbilo levo v obcestni zid in se je prevrnilo na bok. Pri tem je utrpela hude poškodbe. Oskrbeli so jo v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici. Prometni policisti bodo zoper voznico glede na vse ugotovitve podali ustrezen ukrep.