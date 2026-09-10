Humar in Semolič na čelu EZTS GO

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) bo novo vodstvo dobilo predvidoma med zasedanjem skupščine, ki bo 21. septembra. Za predsednico bo po napovedih imenovana Vesna Humar, nekdanja državna sekretarka v slovenski vladi, medtem ko naj bi bil novi podpredsednik Livio Semolič, dosedanji član odbora za promet in trajno mobilnost.

Semoličevo imenovanje bo predlagal župan Gorice Rodolfo Ziberna. »Livio Semolič bo prava oseba na pravem mestu, saj pozna slovenski jezik in institucije na obeh straneh meje, njihovo delovanje in dinamike. Prepričan sem, da bo opravil dobro delo v korist širše goriške skupnosti,» pravi župan in pojasnjuje, da se je včeraj v Gorici sestal na delovnem srečanju z Vesno Humar, z županom Nove Gorice Samom Turelom, županom Šempetra - Vrtojbe Milanom Turkom in dosedanjim predsednikom EZTS GO Paolom Petiziolom.

»Želimo, da bi bil EZTS GO v prihodnosti čim bolj uspešen in da bi njegove izkušnje izkoristile tudi druge institucije,« pravi Ziberna. Skupščina bi sicer morala potekati včeraj, vendar jo je Petiziol odložil na kasnejši datum, ker novogoriška mestna občina mora še poravnati svoj delež za kritje stroškov delovanja EZTS GO. »Gre za zaplet, ki je knjigovodske oziroma birokratske narave. V kratkem bo rešen in EZTS GO bo lahko s polno paro nadaljeval z delom,« zagotavlja Rodolfo Ziberna.