Nov parket v telovadnici Mirka Špacapana

V telovadnici Mirka Špacapana na Drevoredu 20. septembra v Gorici so v ponedeljek predali namenu nov parket, na katerem so nato prvič trenirali igralci SloVolleyja ZKB, ki bodo v naslednji odbojkarski sezoni igrali v deželni C ligi.

Igralce je uvodoma nagovoril predsednik goriške Olympie Filip Hlede. Vso srečo v novem prvenstvu, v katerem odbojkarji pod vodstvom potrjenega trenerja Ambroža Peterlina ciljajo na napredovanje v državno B ligo, jim je nato zaželel tudi Adriano Kovačič, predsednik Zadružne kraške banke Trst-Gorica, ki je glavni pokrovitelj ekipe.

Dela stekla po koncu pouka

Prenovitvena dela so se začela takoj po koncu lanske sezone in so se zaključila v začetku septembra.

Telovadnica, ki se nahaja za Kulturnim centrom Lojze Bratuž, je v lasti Katoliškega tiskovnega društva (KTD), ki ga je v ponedeljek zastopal predsednik Marjan Drufovka;tudi sam je igralcem in trenerskemu štabu SloVolleyja zaželel, da bi bili med prihajajočo sezono čim bolj uspešni.

Športno združenje Olympia je finančna sredstva za zamenjavo dotrajanega parketa pridobilo na lanskem deželnem razpisu za vzdrževanje športnih objektov.

88.000 evrov naložbe

Celotna naložba je vredna 88 tisoč evrov. Dežela Furlanija - Julijska krajina bo prispevala 80 odstotkov zneska oziroma nekaj več kot 70 tisoč evrov, Katoliško tiskovno društvo pa je zagotovilo, da bo v celoti krilo ostali del zneska, to se pravi, da bo pristavilo okrog 18 tisoč evrov.

Nov parket pokriva celotno notranjo površino telovadnice, medtem ko je bila pred tem ob robu košarkarskega igrišča podlaga cementna. Odbojkarsko igrišče je prebarvano v svetlo sivo barvo, črte so modre. Prejšnji parket je služil svojemu namenu vse od odprtja telovadnice leta 1987. Po zaslugi nove podlage je objekt tudi svetlejši, kar ravno tako prispeva k boljšim pogojem za vadbo.

Med svojim uvodnim nagovorom se je Filip Hlede še posebej zahvalil odborniku Olympie Matiji Komjancu in uslužbencu KTD Marjanu Vogricu, ki sta v prvi osebi sledila prenovi parketa in poskrbela, da so se dela začela 15. junija, ko so zaprli telovadnico, in pravočasno zaključila do 1. septembra, kot je bilo načrtovano.

Filip Hlede je tudi spomnil, da so v telovadnici vrsto del izpeljali že pred dvema letoma. Takrat so z deželnim prispevkom poskrbeli za obnovo vodovodne napeljave, prenovili so stranišča in slačilnice, poleg tega so tudi zamenjali tudi grelnik za sanitarno vodo.

Na delu so bili specialisti

Letošnja obnovitvena dela v telovadnici Mirka Špacapana so se sredi junija začela z odstranitvijo vrhnje plasti vadbene površine in s pripravo podlage za namestitev novega parketa.

Prvi sklop del je izpeljalo goriško podjetje Bedin. Ko je bila površina pripravljena, so bili konec julija na potezi polagalci parketa iz podjetja Dalla Riva iz Trevisa, ki veljajo za prave specialiste.