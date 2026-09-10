Razpravljali bodo predvsem o umetni inteligenci in pametnih sistemih

V času, ko se s celo vrsto vprašanj obračamo na umetno inteligenco, organizatorji festivala znanosti Trieste Next vabijo, da odgovore poiščemo pri raziskovalcih, znanstvenikih in izvedencih, ki bodo na tržaškem Velikem trgu od 25. do 27. septembra oblikovali program že 15. tržaškega festivala znanosti. Ta bo tokrat posvečen pojmu mišljenja in vprašanju, kaj pravzaprav pomeni misliti v času, ko so umetne inteligence (UI) in drugi kompleksni sistemi zmožni vse zahtevnejših oblik medsebojnega komuniciranja.

Program festivala so predstavili včeraj v tržaškem Urban centru predstavniki krajevnih raziskovalnih ustanov, med katerimi so tudi Univerza v Trsu, raziskovalno središče Area Science Park, inštitut za oceanografijo in geofiziko OGS ter mednarodna visoka šola Sissa. Pri organizaciji festivala sodelujejo tudi javne ustanove, med temi Dežela Furlanija - Julijska krajina in Občina Trst, ter medijska skupina NEM z dnevnikom Il Piccolo. Za letošnjo izdajo so izbrali naslov La forma del pensiero. Interazioni tra cervelli e intelligenze (Oblika mišljenja. Interakcije med možgani in inteligencami). Govor pa ne bo le o UI, temveč tudi o nevroznanosti, učenju, zdravju, okolju in znanstveni diplomaciji. Poleg Velikega trga bo Trieste Next obiskal še gledališče Verdi, gledališče Miela, Urban center, muzej LETS in druge lokacije.

S festivalom bo Trst, mesto znanosti, zaživel ob več kot sto dogodkih in nastopih tristo gostov. Med temi so organizatorji izpostavili Lambrosa Malafourisa, profesorja kognitivne in antropološke arheologije na Univerzi v Oxfordu, ki bo v petek, 25. septembra, ob 21. uri nastopil v gledališču Verdi. Razglabljal bo o tem, zakaj je človek edina vrsta, ki svoje izkušnje nenehno opazuje in premišljuje. »Kaj pa iz nas počenjajo algoritmi,» se bo vprašal arheolog.

Izpostavili so tudi znanstveno konferenco v obliki koncerta z naslovom DNA, ki bo v soboto, 26. septembra, ob 21. uri prav tako v gledališču Verdi. Evolucijski filozof Telmo Pievani bo pripovedoval o izvoru življenja vse do odkritja DNK-ja in rakastih obolenj ter do načinov, s katerimi se znanost bori proti tej bolezni.

Festival znanosti se bo sicer začel že pred uradnim odprtjem, ki bo na Velikem trgu v petek, 25. septembra, ob 11. uri. Dan prej, 24. septembra, ob 18. uri bo v gledališču Miela projekcija dokumentarnega filma Budinich. Il pirata della scienza. Posvečen je Paolu Budinichu, fiziku, ki je pripomogel k nastanku mednarodne znanstvene skupnosti v Trstu in k prepoznavnosti Trsta kot mesta znanosti.