Brezmejno in trajnostno do leta 2045

Po pomembnem letu Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica noče ostati »uklenjena v preteklosti«, ampak že gleda naprej – do leta 2045. Po približno letu dni priprave je Mestna občina Nova Gorica včeraj predstavila predlog razvojne strategije, ki naj bi postal krovni dokument in kompas za prihodnje odločitve. Odokumentu so spregovorili župan Samo Turel, vodja Službe za okolje in prostor mestne občine Erik Lasič in predstavnik RRA Severne Primorske Jure Francetič. Mestni svet jo bo obravnaval na današnji seji.

Po motu »Živimo brezmejno«

Ključni načeli sta trajnost in brezmejnost. Strategija sloni na petih stebrih: ambicioznem gospodarstvu, vključujoči družbi, mestu priložnosti, vitalnem podeželju in Goriški evroregiji. Goriška evroregija bi povezala potenciale Severne Primorske in goriške pokrajine.

Med konkretnimi projekti je čezmejno prometno vozlišče, s katerim naj bi simbolično brezmejnost nadgradili v funkcionalno, predvsem na področju mobilnosti. Pomemben je tudi projekt Soča–Isonzo II, ki predvideva celovitejši razvoj območja ob reki od Kajaka centra do hidroelektrarne. Med večjimi projekti so še vozlišče znanja v Solkanu, fakultetni center Univerze v Novi Gorici in revitalizacija poslovne cone Kromberk zahod. Čezmejno sodelovanje naj bi se poglabljalo tudi na področjih zdravstva, izobraževanja in gospodarstva.

Občina želi cilje uresničevati takoj. Strategija bo podlaga za pripravo proračuna za leto 2027, nato pa še za petletni izvedbeni načrt z določenimi nosilci, roki in kazalniki.