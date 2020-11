Imajo dokaz, da sta jezeri povezani

Končno imajo znanstveni dokaz, da sta Doberdobsko in Prelosno jezero povezani – čeprav le ob visokem vodostaju. Do pomembnega odkritja za poznavanje podzemnih kraških voda so se dokopali člani multidisciplinarne raziskovalne ekipe, ki že nekaj let raziskujejo povezave med kraškimi vodnimi viri. V prejšnjih letih so izvedli tri sledilne teste s pomočjo fluoresceina, ki so ga vlili v požiralnike Doberdobskega jezera. Sledi snovi so zatem našli v jami Andrea pri Jamljah, v jami pri Komarjah, v črpališču Kraškega vodovoda pri Klaričih, v izvirih pri Moščenicah in pod Sabliči, v izviru Sardoč pri Štivanu in v izviru Timave. Fluoresceina doslej niso nikoli našli v Prelosnem jezeru.Prejšnji teden so se odločili, da preverjanje izvedejo ob visokem vodostaju; v požiralnik Doberdobskega jezera so tako vlili tri kilograme fluoresceina, katerega sledi so zatem našli tudi v vodi iz Prelosnega jezera. »Zanimivo je, da prisotnost fluoresceina nismo ugotovili v izvirih Prelosnega jezera, temveč v vodi, ki iz jezera odteka pod avtocestnim mostom proti Sabliškemu jezeru oz. Moščenicam. Očitno voda iz Doberdobskega jezera priteka v Prelosno po nekaterih drugih izvirih, ki so bolj proti Sabličem,« pravi raziskovalec na Tržaški univerzi Luca Zini in poudarja, da sta Doberdobsko in Prelosno jezero očitno povezani ob visokem vodostaju, ko se voda drugače pretaka po podzemnih rovih kot v sušnem obdobju.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.