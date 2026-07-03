Zgodba o talcu, ki ni hotel izdati tovarišev

Med talci, ki so jih nacisti aprila leta 1944 obesili na stopnišču glasbenega konservatorija Tartini v Ul. Ghega v Trstu, je bil tudi Marco Eftimiadi. Njegova družina grškega porekla je izhajala iz Albanije, od koder se je preselila v Brindisi in nato v Trst. V marsičem neznano življenjsko zgodbo mladega Marca (1921-1944) je raziskoval Pasquale Martino, upokojeni višješolski profesor in nekdanji občinski odbornik v Bariju. Umorjenemu talcu je posvetil daljši članek v spletni reviji VZPI-ANPI Patria Indipendente.Marco Luca Eftimiadi se je rodil 24. januarja 1921 v Brindisiju. Njegov oče Luca je bil premožen albanski trgovec, mati Raffaella Zaccaria pa hči carinskega špediterja. Družina Eftimiadi je govorila tudi grško in je, kot rečeno, imela grške korenine. Izvirala je iz Vlore na jugu Albanije, nedaleč od grške meje. V Apulijo se je preselila v začetku prejšnjega stoletja, nato je bil na vrsti Trst.Tukaj se je Marco vključil v antifašistično gibanje in se pridružil mladinski komunistični organizaciji Fronte della gioventù. Krhko zdravje mu ni dopuščalo, da bi se pridružil partizanom, zato je v Trstu deloval v udarnih skupinah GAP, ki so sodelovale s slovenskim partizanskim gibanjem. V začetku marca 1944 je bil žrtev izdaje in so ga s skupino tovarišev aretirali nacisti, ki so ga mučili v zloglasnem bunkerju na Oberdanovem trgu, nato pa premestili v zapor Coroneo.Iz zapora je Marco večkrat pisal materi, ki je preko nekaterih poznanstev v stopila v stik z nemškimi častniki, ki naj bi pristali na njegovo izpustitev, a pod pogojem, da jim razkrije imena svojih tovarišev še na prostosti. Tega ni storil in se je tako znašel na seznamu talcev, ki so jih usmrtili v Ul. Ghega.