»Letos šport ločujem od politike«

Igral je nogomet, a bolj opazna je njegova trenerska pot. Sicer pa Danilo Venanzi ni le nogometni navdušenec, saj spremlja več športov. Je pa tudi profesor italijanščine na šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu.

Spremljate mundial?

Ja. Ne veliko, ampak lahko rečem, da spremljam.

Pred štirimi leti, ko je bilo SP v Katarju, tekem menda protestno niste gledali ...

Točno. Videl sem samo streljanje enajstmetrovk v finalu. Pa še to slučajno.

Kaj se je spremenilo, da letos ravnate drugače kot leta 2022?

Letos ločujem šport od politike. Gledam tekme in zanima me samo tehnični vidik. S tem seveda nočem reči, da je drugo nepomembno ali da me ne zanima. Sem se pa odločil, da bom užival v tem, kar je tehnična plat športa.

Izstopa večje število menjav in prekinitev sredi polčasov. Oboje pripomore k temu, da so nogometaši dlje časa v polnem naponu. Ali to odjeda prostor talentu in ustvarjalnosti?

Ves šport gre v to smer. Pred dvajsetimi leti so bili nogometaši ali košarkarji tudi dobri atleti. Zdaj imamo vrhunske atlete, ki se specializirajo za določeno panogo. To smer je izbrala Fifa in izbrale so jo tudi druge športne zveze. To je treba sprejeti ali pa izbrati drug šport.

Ste tudi profesor italijanščine. Ali se v učilnici pogovarjate o športu?Ne veliko, ampak se. Podpiram športno udejstvovanje dijakov. Običajno so uspešni športniki tudi dobri v šoli, to pa zaradi sposobnosti organiziranja lastnega časa. Ko mi nekdo reče, da bi opustil igranje nogometa ali kakega drugega športa, mu svetujem, naj ne preneha s športom, ampak naj raje izbere drugo panogo. Skratka, podpiram to, da mladi gojijo šolo in šport, ali tudi šolo in glasbo.

Je v italijanskem športnem poročevalstvu tudi nekaj književnosti – recimo v poročilih Giannija Mure s kolesarske dirke po Franciji?

Ja, je.

Boste kot kolesarski navdušenec gledali Tour de France, ki se začne jutri?

Seveda.

Mundial ali tour?

Tour grem prihodnji teden gledat v živo, v Francijo. Verjetno ni treba, da razlagam dlje.

Od kod to navdušenje za kolesarstvo, da greste celo do Francije?Mene zanima šport na splošno. Že več let si s prijatelji ogledamo etape Gira d’Italia in že dolgo sem tudi imel v načrtu ogled toura v živo. Letos grem.