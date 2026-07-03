V Zgonik se vrača Karst Rock Fest

Jutri zvečer se v Zgonik vrača festival Karst Rock Fest, ki praznuje letos peti rojstni dan. Eden glavnih dogodkov na Tržaškem, posvečenih metal glasbi, nastaja v režiji umbrijskega društva Ministero del Metallo in Občine Zgonik v okviru občinskih Poletnih večerov. Z glasbo v živo želi festival podpreti avtorsko metal sceno.

Dogajanje bo ob 18.30 na prireditvenem prostoru uvedla tržaška skupina Equation Error. Iz Pordenona se bodo pripeljali metalci skupine Nuum z močno mešanico metalcora in groove metala. Iz Trsta so tudi člani zasedbe Karnokkorok, ki prisega na punkovske ritme. Z novim albumom pa se na Karst Rocku drugič predstavljajo »stari« rockerji Ibridoma iz Macerate, ki praznujejo 25 let. Tržiška skupina Kryptonomicon izvaja thrash, black in death metal stare šole osemdesetih let. Večer bo sklenil eden izmed najbolj prepoznavnih bendov sodobne italijanske metal scene Game Over, ki je pred kratkim nastopil kot predskupina na koncertih slavnih Anthrax in Megadeth. Vstop je prost.