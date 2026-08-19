In\Visible Cities znova zunaj ustaljenih odrov

Festival In\Visible Cities se vrača z več kot 40 gledališkimi, glasbenimi in plesnimi dogodki, ki bodo umetnost popeljali iz tradicionalnih odrskih prostorov. Dvanajsta izvedba bo v Gorici potekala od 26. do 30. avgusta, v Gradišču pa od 2. do 6. septembra. V desetih festivalskih dneh se bodo zvrstile predstave, performansi, koncerti ter participativni, potujoči in multimedijski projekti. Večina dogodkov bo brezplačna.

Letošnja izvedba odpira nov triletni cikel pod geslom »Andare fuori« (Iti ven), ki spodbuja preseganje ustaljenih umetniških oblik in prizorišč. »Umetnost želimo približati mestnim in naravnim prostorom ter ustvariti vključujoč in vse dostopnejši festival,« je povedal predsednik društva Quarantasettazeroquattro Alessandro Cattunar. Mesto tako ne bo le kulisa, temveč del umetniške izkušnje, občinstvo pa njen dejavni soustvarjalec.

Program se razvija po šestih tematskih poteh, ki po besedah umetniškega sovodje Gioeleja Peressinija predstavljajo različne načine opuščanja običajnih prostorov, preseganja ustaljenih vzorcev in raziskovanja novih smeri. Med vidnejšimi dogodki so predstava Seeking Unicorns Chiare Bersani, koncert Surtùm Massima Silveria in imerzivna instalacija What Will We Do Without Exile? palestinskega umetnika Basla Zaraa.

Program je razdeljen na štiri glavne sklope. Izven formata (Fuori formato) združuje projekte, ki preizkušajo nove načine pripovedovanja, bivanja v prostoru in vzpostavljanja odnosov. Izven mesta (Fuori posto) dogodke umešča na manj običajna prizorišča, od pivovarne in mestnih stavb do podeželske krajine. Onkraj ustaljenih tirnic (Fuori dal seminato) predstavlja inovativne raziskave umetnikov, mlajših od 35 let, Zunaj nas (Fuori da noi) pa festivalske produkcije in umetniške rezidence, ki nastajajo ob dolgoročnejši podpori ustvarjalcem.

Pomemben del festivala ostaja projekt Zero gradi di separazione, ki podpira umetnike z invalidnostjo in izboljšuje dostopnost kulturnih vsebin obiskovalcem z različnimi potrebami. »Resnično dostopen festival je bogatejša izkušnja za vse,« je poudarila umetniška sovodja Miriam Paschini.

Na predstavitvi so sodelovali še župan Gradišča Alessandro Pagotto, podžupan Enzo Boscarol ter predstavniki občinskega sveta mladih in društev ARCI Skianto ter SiAmo Gradisca.